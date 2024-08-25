Минобороны: В Курскую область направлено дополнительное ракетное вооружение

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В Курскую область направлены дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
В пресс-службе российского военного ведомства уточнили, что всего от оперативного штаба Курской области поступили 29 запросов, из которых 17 уже удовлетворены. Другие поступившие запросы находятся в работе. В военную группировку в регионе направлены дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения.
В Минобороны также сообщили, что всего за все время в группу Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий от оперативных штабов регионов поступило 45 запросов. Из Белгородской и Брянской областей новых запросов пока не поступало.
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Александр Бойцов