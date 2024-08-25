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Минобороны: В Курскую область направлено дополнительное ракетное вооружение

25 августа 2024, 12:05
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Курскую область направлены дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.


В пресс-службе российского военного ведомства уточнили, что всего от оперативного штаба Курской области поступили 29 запросов, из которых 17 уже удовлетворены. Другие поступившие запросы находятся в работе. В военную группировку в регионе направлены дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения.

В Минобороны также сообщили, что всего за все время в группу Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий от оперативных штабов регионов поступило 45 запросов. Из Белгородской и Брянской областей новых запросов пока не поступало.

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#минобороны
#вооружения
#курская область
#белгородская область
#брянская область
Guardian: Киев хочет нанести демонстративный удар Storm Shadow вглубь России
25 августа 2024, 12:28

Фото: istockphoto/bpawesome

Украина собирается нанести удар ракетами Storm Shadow вглубь территории России ради демонстрации. Киев надеется таким образом вынудить Москву начать переговоры о прекращении боевых действий.
Об этом сообщает британская газета The Guardian. В публикации сказано, что высокопоставленные чиновники в Киеве полагают, что такая «демонстрационная атака» британскими и французскими ракетами покажет Москве, что уязвимыми для прямых ударов могут быть даже военные объекты в непосредственной близости от самой российской столицы.

Авторы материала указывают, что в украинском правительстве надеются посредством такой атаки повлиять на начало мирных переговоров с Россией. В статье подчёркивается, что на данном этапе Кремль отрицает любую возможность диалога, пока идут бои в Курской области. Журналисты также сообщают, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в Киеве, что стратегия «угрожать Москве и Санкт-Петербургу» не пользуется поддержкой в США.

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#украина
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Бои в Курской области, прорыв ВС РФ у Покровска и Торецка: последние новости СВО
Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область: пятеро погибли, трое детей ранены
25 августа 2024, 09:43

Фото: istock / Aleksandr Golubev

ВС РФ продвигаются на Покровском и Торецком направлениях, в Курском приграничье продолжаются ожесточённые бои.
Последние новости с основных направлений спецоперации, а также из Курской области по состоянию на 25 августа приводит редакция «Радио 1».

Освобожденные из украинского плена бойцы ВС РФ прибыли в Москву

Прибывший из Беларуси самолет с российскими военнослужащими, которые были освобождены из украинского плена, приземлился в Москве, сообщает RT. Их встречала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, уточнили журналисты.

Бойцам сначала предстоит пройти медицинское обследование После этого они смогут отправиться домой.

ВСУ ударили по Ракитному, 5 человек погибли

В ночь на 25 августа ВСУ атаковали населённый пункт Ракитное, расположенный в Белгородской области. В результате удара погибли пять мирных граждан, а также пострадали 12 человек, среди которых три несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Курская область

ВСУ на нескольких участках пытаются улучшить свое тактическое положение, сообщают военкоры.

В Суджанском районе российские операторы БПЛА наносят удары по скоплениям бронетехники и транспортных средств противника в районе Суджи и её окрестностей. В Русской Конопельке продолжаются ожесточённые встречные бои, где украинские силы пытаются закрепиться в частных домовладениях.

В Черкасском Поречном украинские солдаты попытались атаковать, но попали в засаду. В самом населенном пункте продолжаются бои.

Украинская армия атакует в направлении Черкасской Конопельки. На участке идут ожесточенные бои.

В Кореневском районе ВС РФ отразили несколько атак украинской армии в направлении Комаровки и Кремяного.

«Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Кремяное, в результате десять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщает Минобороны.
Власти ограничили активность в акватории водохранилища у Курской АЭС
Власти ограничили активность в акватории водохранилища у Курской АЭС

Донецкое направление

За последние сутки ВСУ выпустили 62 снаряда по территории ДНР. Всего с украинской стороны прошел 21 обстрел, передали в военном следственном управлении СК по региону.

Покровское направление

На Покровском направлении войска РФ активно продвигаются в жилых кварталах Новогродовки, расположенной между Селидово и Покровском. Российская армия, зайдя в город с востока несколько дней назад, уже захватила центральную часть и контролирует здание городской администрации. Если российским силам удастся занять террикон местной шахты, удержание оставшейся части Новогродовки для ВСУ станет бессмысленным, отмечает военкор Евгений Лисицын.

Также стало известно о продвижении ВС РФ в Карловке. После взятия Калиново, российские войска смогут обойти противника с тыла, что, вероятно, заставит военных Украины покинуть этот населенный пункт, иначе они рискуют попасть в окружение.

Торецкое направление

На Торецком направлении российские штурмовики укрепились в юго-восточных и северо-восточных частях Торецка, продвинулись на 1 км в районе Торецкой колонии №2. Ведутся ожесточенные бои.

Кураховское направление

В Кураховском направлении Армия России продвинулась от юга Красногоровки на запад на 700 метров, чтобы растянуть силы ВСУ по флангам. В Константиновке ВС РФ также продвигаются. Авиация нанесла удары ФАБ-250 по расположению украинских войск в н. п. Разлив под Курахово.
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Артемовское направление

На Артемовском направлении российские силы действуют малыми группами, отбивая дома и улучшая фланговые позиции. В Октябрьском микрорайоне войска продвинулись еще на две улицы.

Купянское направление

Наблюдается локальное продвижение российских войск у Петропавловки и Кругляковки. В районе Песчаного расширили выступ. Из-за нехватки резервов у ВСУ российские силы могут дойти до реки Оскол в этом месяце.

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#курская область
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Стало известно о поражении инфраструктурных объектов в Сумах
25 августа 2024, 04:08

Фото: istockphoto / Leonid Ikan

В результате авиаударов в городе Сумы ликвидированы объекты инфраструктуры. Об этом сообщила Сумская областная администрация в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы. Другие подробности не приводятся.

Ранее российские войска нанесли ракетный удар по бункеру в Сумах, где Владимир Зеленский встречался с главнокомандующим ВСУ Александром Шильским.

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#украина
#удар
#инфраструктура
#вс рф
#россия
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Власти ограничили активность в акватории водохранилища у Курской АЭС
Смирнов: Оперштаб ограничил активность в зоне водохранилища у Курской АЭС
24 августа 2024, 22:34

Фото: iStock/vlastas

Курские власти ограничили активность в акватории и на берегу Курчатовского водохранилища. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов вечером 24 августа.
Решение об ограничениях в зоне Курчатовского водохранилища принял оперативный штаб в рамках режима КТО.

«Принято решение о запрете проведения культурных, спортивных и других мероприятий. Под запретом также рыболовство, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других плавательных средств», – сообщил губернатор.

Одновременно в прибрежной зоне пруда-охладителя временно закрыли развлекательные заведения и запретили массовые мероприятия.

Курское водохранилище в пойме реки Сейм используется для охлаждения реакторов атомной электростанции. Ранее ВСУ уже пытались атаковать Курскую АЭС, также сообщалось планах украинского режима по захвату атомной станции.

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#водохранилище
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#аэс
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#всу
#магатэ
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«Инфраструктура искалечена»: Украинские военные об ударах под Днепропетровском
Украинские военные заявили о поражении инфраструктуры под Днепропетровском
24 августа 2024, 20:35

Фото: Минобороны РФ

О поражении объектов инфраструктуры в Днепропетровской области Украины сообщил 24 августа глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
«Враг атаковал Никопольщину. Искалечена инфраструктура», – написал Лысак.

Сообщается, что удар пришелся по объектам в Никропольском районе. Какая именно инфраструктура пострадала и масштабы поражения местная администрация не уточняет.

Ранее российский истребитель уничтожил спецназ НАТО и ВСУ у Змеиного острова в Черном море. Наемники попали под удар, когда двигались на скоростных катерах с военной базы в Румынии.

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#наемники
#удар
#сво
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Лидер Польши Дуда обещал позвонить Зеленскому, когда Россия будет отступать
Польский лидер Дуда обещал позвонить Зеленскому, когда Россия начнет отступать
24 августа 2024, 20:22

Фото: iStock/tane-mahuta

Президент Польши Анджей Дуда пообещал позвонить Зеленскому, когда Российские военные начнут добровольно отступать с зоны СВО. Заявление по «отступающим российским солдатам» польский лидер сделал во время пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась на YouTube.
«Могу обещать российским солдатам, что я, президент Польши, возьму трубку и позвоню президенту Украины с предложением, чтобы он не бомбил российских солдат, которые возвращаются домой», – заявил Анджей Дуда.

В ответ лидер украинского режима отшутился, что не возьмет трубку.

Ранее на той же пресс-конференции в Киеве Дуда призвал лидеров стран НАТО сбивать все ракеты над Украиной. Причем бить с территории других стран. Отметим, что лидеры Украины и Польши, а также премьер Литвы сейчас празднуют в Киеве «День независимости».

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#лидер
#нато
#всу
#украина
#польша
#сво
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Российские истребили уничтожили спецназ ВСУ и НАТО на острове Змеиный
Истребители ВКС ударили по спецназу ВСУ и НАТО на Змеином острове
24 августа 2024, 19:57

Фото: Минобороны РФ

Российские Воздушно-космические силы нанесли удар по украинскому спецназу и группировке НАТО на острове Змеиный в Черном море на территории Одесской области.
По удар российских истребителей попали наемники специальных операций НАТО, которые следовали на скоростных катерах с военной базы в Румынии, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

В результате атаки истребителя Су-57 противник понес серьезные потери.

Ранее сообщалось, что Евросоюз впервые обсудит отправку военных инструкторов на Украину. Министры обороны стран-членов ЕС планируют собраться на следующей неделе.

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#евросоюз
#всу
#наемники
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#сво
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Business Insider: ВСУ вынуждены самостоятельно укреплять броню танков Abrams
24 августа 2024, 18:59

Фото: istockphoto/dr_evil

Военнослужащим ВСУ приходится своими силами пытаться укреплять броню танков Abrams. Причина в том, что США поставили Киеву боевые машины без улучшенной брони.
Об этом сообщает информационное издание Business Insider со ссылкой на бывшего офицера британской армии Николаса Драммонда. Он объяснил журналистам, что Вашингтон поставляет на Украину танки, не оборудованные улучшенной бронёй с использованием в сплаве обеднённого урана из соображений секретности.

В июле украинский президент Зеленский заявил, что танки Abrams оказались повлиять на ситуацию на поле боя. Ранее западные СМИ сообщали, что российские военные уничтожили 20 танков Abrams из 31, которые были поставлены Соединёнными Штатами Киеву.

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#всу
#зеленский
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Автобусы с освобождёнными из украинского плена бойцами прибыли в Россию
24 августа 2024, 17:29

Фото: istockphoto/Milos-Muller

В ходе обмена Россия освободила 115 военнослужащих, попавших в плен в Курской области. Автобусы с российскими бойцами прибыли на территорию Брянской области.
Первоначально освобождённые солдаты находились на территории Республики Беларусь, где им была оказана первичная медицинская и психологическая помощь, сообщает РЕН ТВ. Теперь автобусы с бывшими военнопленными прибыли на Родину. Теперь бойцы пройдут реабилитацию в подведомственных министерству обороны РФ медицинских учреждениях.

Обмен происходил в формате 115 на 115. По словам уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, большинство освобождённых российских военнопленных — солдаты срочной службы, которые попали в плен в приграничных районах Курской области.

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