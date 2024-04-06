Артиллеристы разбили грузовик со снарядами ВСУ на Гуляйпольском направлении

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Артиллеристы ВС РФ пресекли выгрузку боекомплектов ВСУ на Гуляйпольском направлении. Об этом изданию РИА Новости сообщил наводчик САУ 2С5 «Гиацинт-С» группировки войск «Восток».
По словам собеседника издания, бойцы группировки получили координаты места выгрузки боеприпасов противника, навели вооружение и ударили по цели. Для поражения хватило двух снарядов.
Военнослужащий также рассказал, что задача его подразделения состоит в том, чтобы вести контрбатарейную борьбу, вскрывать окопы и укрепрайоны врага, уничтожать блиндажи и хранилища оружия.
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Анастасия Хохлова