Российский солдат сбил из винтовки дрон ВСУ «Баба-Яга», чем спас товарищей

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Российский боец с позывным «Болт» уничтожил дрон ВСУ из снайперской винтовки, чем спас своих сослуживцев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Военный служит в разведывательном подразделении Крымского полка ВДВ.
По информации ведомства, снайпер поразил украинский дрон «Баба Яга» метким выстрелом из винтовки. Беспилотник был выведен из строя. За спасение своих товарищей боец был награжден медалью «За отвагу», отметили в министерстве.
Прежде сообщалось, что российский снайпер уничтожил за ночь целое отделение ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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По информации ведомства, снайпер поразил украинский дрон «Баба Яга» метким выстрелом из винтовки. Беспилотник был выведен из строя. За спасение своих товарищей боец был награжден медалью «За отвагу», отметили в министерстве.
Прежде сообщалось, что российский снайпер уничтожил за ночь целое отделение ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова