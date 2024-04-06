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Российский солдат сбил из винтовки дрон ВСУ «Баба-Яга», чем спас товарищей

Российский снайпер «Болт» сбил из винтовки дрон ВСУ типа «Баба-Яга»
06 апреля 2024, 08:34
Фото: istockphoto/Three Spots

Фото: istockphoto/Three Spots

Российский боец с позывным «Болт» уничтожил дрон ВСУ из снайперской винтовки, чем спас своих сослуживцев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Военный служит в разведывательном подразделении Крымского полка ВДВ.

По информации ведомства, снайпер поразил украинский дрон «Баба Яга» метким выстрелом из винтовки. Беспилотник был выведен из строя. За спасение своих товарищей боец был награжден медалью «За отвагу», отметили в министерстве.



Прежде сообщалось, что российский снайпер уничтожил за ночь целое отделение ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Танк Т-14 «Армата» планируют принять на вооружение до конца года
06 апреля 2024, 08:23

Фото: сайт Минобороны РФ

Танк Т-14 «Армата» проходит государственные войсковые испытания, об этом сообщает ТАСС на неназванный источник.
По информации агентства, техника будет принята на вооружение до конца текущего года, в случае успешного прохождения испытаний.

Ранее неоднократно появлялась информация о том, что танк уже стоит на боевом дежурстве и выполняет задачи в зоне проведения спецоперации, однако официально сведения подтверждены не были.

Т-14 был разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Танк называют перспективным и отмечают, что в ходе испытания уделяется особое внимание работоспособности тех систем, которые ранее вызывали нарекания.

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В Польше подняли военную авиацию
ВС Польши подняли авиацию в небо после «интенсивных действий России»
06 апреля 2024, 06:19

Фото: iStock/javarman3

В связи с «интенсивными» действиями России на Украине польская и союзная авиация поднялась в небо над республикой. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши в социальной сети X.
«Сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что начаты «все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства» Польши и ведется мониторинг ситуации.

Ранее сообщалось об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в результате удара ВС РФ по Харькову.

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В Харькове повторно прозвучали взрывы
В Харькове прогремели повторные взрывы
06 апреля 2024, 03:58

Фото: РИА Новости/Ахмет Абед

Повторные взрывы прогремели в Харькове, сообщается в Telegram-канале ТСН.
«Харьков – снова взрывы», – говорится в сообщении украинского телеканала.

В городе продолжает звучать воздушная тревога.

Ранее сообщалось об уничтожении склада боеприпасов ВСУ после удара ВС РФ.

До этого стало известно о серии взрывов, прогремевших в Харькове. Кроме того, по состоянию на 00:30 по московскому времени в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Украине осудили слова Столтенберга о целях НАТО
Политолог Карасев: Столтенберг раскрыл истинные цели НАТО
06 апреля 2024, 03:21

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о реальных целях альянса в отношениях с Киевом, заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу «Вышка».
Ранее генеральный секретарь заявил, что конфликт на территории Украины соответствует интересам НАТО в обеспечении собственной безопасности.

«Вы понимаете, как переворачивается идея? И это называется новой стратегией НАТО по сдерживанию России руками и жизнями украинцев. Мы же так не договаривались!» – отметил Карасев.

Политолог отметил, что Киев хочет полноправного членства в альянсе, который должен обеспечить Украине безопасность и «надежные и адекватные гарантии».

Также он посетовал на то, что Йенс Столтенберг рассказал о реальных целях НАТО в отношении Украины, которая призвана играть сдерживающую роль для «спокойной жизни» членов альянса.

Ранее на Украине заявили, что Германия и США не желают принимать страну в НАТО.

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Российские военные поразили склад ВСУ в Харькове
Украинский склад боеприпасов поражен после удара ВС РФ по Харькову
06 апреля 2024, 03:12

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

В Харькове, предварительно, уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщает представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает ТАСС.
«00:20 [по московскому времени], два прилета в черте города, очень громко и объемно», – уточнил он.

Ранее «Радио 1» сообщало о серии взрывов, прогремевших в Харькове. Кроме того, по состоянию на 00:30 по московскому времени в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Харькове прогремело множество взрывов
Мэр Харькова Игорь Терехов: В городе прогремели взрывы
06 апреля 2024, 01:30

Фото: iCost/RamonCast

В Харькове прогремели множественные взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
По состоянию на 00:30 по московскому времени в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в Харьков прибыла группа иностранных наемников.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#харьков
#взрыв
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#сво
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Конфликт на Украине важен для безопасности НАТО, заявил Столтенберг
Столтенберг: Боевые действия на Украине важны для НАТО
05 апреля 2024, 23:59

Фото: iStock/Michele Ursi

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт в Украине необходим НАТО для обеспечения собственной безопасности.
«Это важно для всего НАТО, для нашей безопасности. То, что делаете вы (украинцы) – это важно для всех нас», – отметил генеральный секретарь на встрече с журналистами вместе с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Генсек подчеркнул, что поддержка Киева со стороны Альянса определяется собственными интересами безопасности. Ее не нужно воспринимать как благотворительность, добавил Столтенберг.

В то же время Кулеба пожаловался на российскую агрессию. По его словам, украинская экономика разрушается, потому что не может противостоять России.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не сможет принять Украину по схеме ЕС.

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#украина
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В Николаевской области прогремели взрывы
«Страна.ua»: В Николаевской области прогремела серия взрывов
05 апреля 2024, 22:32

Фото: iStock/Roman Novitskii

На Украине в городе Очаков Николаевской области прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Очакове Николаевской области», — говорится в публикации.

Уточняется, что в настоящее время официальной информации о взрывах не поступало, в регионе воздушная тревога не объявлена.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#воздушная украина
#взрывы
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AC: Украине придется выплачивать кредиты США как военные контрибуции
05 апреля 2024, 19:53

Фото: РИА Новости/Стрингер

Если Киеву предоставят американские кредиты, то ему придётся выплачивать их как военные контрибуции. Об этом сообщил редактор американского журнала American Conservative Джуд Руссо.
По словам Руссо, данные кредиты станут существенным бременем для украинского бюджета. Он также отметил, что это сделает Киев еще слабее.

Руссо усомнился в перспективах Украины в вопросе осуществления кредитных выплат, по его мнению, при наличии потенциала украинская экономика показала бы результаты до наступления конфликта, однако этого не случилось.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Североатлантического альянса не предложат Украине вступить в блок на саммите в июле. Против приема Украины в организацию все также выступают США и Германия.

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