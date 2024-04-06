ВС РФ нанесли удар по базе отдыха ВСУ

Фото: сайт Минобороны РФ
Российские бойцы нанесли удар по побережью Очакова в Николаевской области Украины, об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По словам собеседника издания, удар был нанесен по базе отдыха, где располагались украинские военные. На территории базы отдыха украинские военные хранят технику и вооружение.
Лебедев добавил, что вся прибрежная зона Очакова в настоящее время находится под огневым контролем ВСУ. Гражданское население не может проникнуть на берег из-за возведенных блокпостов.
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«На данный момент военные очень нервные, а СБУ собирается начать проверку смартфонов и компьютеров местного населения», — рассказал Лебедев.
Лебедев добавил, что вся прибрежная зона Очакова в настоящее время находится под огневым контролем ВСУ. Гражданское население не может проникнуть на берег из-за возведенных блокпостов.
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Анастасия Хохлова