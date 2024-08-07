Артиллеристы РФ разгромили ключевые позиции ВСУ в Харьковской области

Фото: Минобороны РФ
Российские артиллеристы успешно нанесли удары по важным позициям ВСУ в Харьковской области, уничтожив ключевые опорные пункты и расчеты БПЛА противника. Об этом сообщает РИА Новости.
Артиллеристы группировки войск «Север» успешно нанесли удары по взводным опорным пунктам, расчетам БПЛА и пехоте ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации ведомства, расчеты гаубиц «Мста-Б» выполнили огневые задачи, направленные на уничтожение оборонительных позиций и живой силы противника. В результате атаки были разрушены ключевые опорные пункты и ликвидированы расчеты беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
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Согласно информации ведомства, расчеты гаубиц «Мста-Б» выполнили огневые задачи, направленные на уничтожение оборонительных позиций и живой силы противника. В результате атаки были разрушены ключевые опорные пункты и ликвидированы расчеты беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
«Применение осколочно-фугасных и высокоточных боеприпасов позволило эффективно поражать как фортификационные сооружения, так и бронетехнику, а также живую силу противника», — отмечается в сообщении Минобороны.Также подчеркивается, что обеспечение артиллеристов боеприпасами осуществляется в достаточном объеме, что позволяет поддерживать высокий уровень боевой готовности.
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Елена Перлова