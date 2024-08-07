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Артиллеристы РФ разгромили ключевые позиции ВСУ в Харьковской области

Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты и расчеты БПЛА ВСУ
07 августа 2024, 06:49
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Российские артиллеристы успешно нанесли удары по важным позициям ВСУ в Харьковской области, уничтожив ключевые опорные пункты и расчеты БПЛА противника. Об этом сообщает РИА Новости.
Артиллеристы группировки войск «Север» успешно нанесли удары по взводным опорным пунктам, расчетам БПЛА и пехоте ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Согласно информации ведомства, расчеты гаубиц «Мста-Б» выполнили огневые задачи, направленные на уничтожение оборонительных позиций и живой силы противника. В результате атаки были разрушены ключевые опорные пункты и ликвидированы расчеты беспилотных летательных аппаратов ВСУ.



«Применение осколочно-фугасных и высокоточных боеприпасов позволило эффективно поражать как фортификационные сооружения, так и бронетехнику, а также живую силу противника», — отмечается в сообщении Минобороны.
Также подчеркивается, что обеспечение артиллеристов боеприпасами осуществляется в достаточном объеме, что позволяет поддерживать высокий уровень боевой готовности.

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Глава крымской миссии Смирнов предложил ввести уголовное преследование «‎ждунов»
07 августа 2024, 06:58

Фото: istock/artisteer

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов выступил с предложением закрепить на законодательном уровне понятие «‎ждун». Об этом информирует РИА Новости.
В Крыму и новых регионах Российской Федерации «ждунами» называют тех людей, которые ждут прихода украинской власти и армии. По его словам, закрепление этого понятия на законодательном уровне позволит эффективнее бороться с этим опасным явлением. Кроме того, он считает, что их нужно лишать гражданства РФ, а также выдворять из страны.

В марте 2014 года подавляющее большинство крымчан заявили, что хотят быть с Россией и не хотят — с Украиной. 16 марта прошел референдум о присоединении Крыма к Российской Федерации, на котором более 95% проголосовавших (при явке около 85%) сказали «да» вхождению в РФ.

Руководитель медицинской службы «‎Ульф» батальона ВСУ «‎Волки Да Винчи» Алина Михайлова заявила, что в ближайшее десятилетие вернуть Крым не удастся. По ее словам, победой в этой войне будет не возвращение Крыма, а преимущество над противником.

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Украинский пилот отозвался о F-16: «Самолет действительно веселый!»
Украинский пилот назвал F-16 «веселым самолетом»
07 августа 2024, 06:18

Фото: istockphoto.com/Jozsef Soos

Украинский пилот с позывным Мунфиш выразил восторг от истребителя F-16, назвав его «веселым самолетом» после прохождения обучения. Видео с его интервью опубликовала пресс-служба НАТО в соцсети X (бывшая Twitter).
«Это действительно очень веселый самолет для полетов. Не могу сказать, что МиГ, на котором я летал раньше, был скучным, однако F-16 определенно более адаптивный и двигается очень легко,» — поделился Мунфиш.

Генерал-майор ВВС Дании Ян Дам также высоко оценил F-16, отметив его современность и соответствие стандартам лучших западных истребителей.

«Я уверен, что украинские воздушные силы извлекут пользу от этого,» — добавил он.

Ранее военный летчик в запасе и администратор Telegram-канала Fighterbomber озвучил некоторые недостатки истребителя четвертого поколения F-16. По его словам, самолет имеет только один двигатель, а индикация осуществляется на английском языке, что может создавать трудности для украинских летчиков, не владеющих языком в совершенстве.

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В сети появился фейк с призывом к оружию от врио главы Курской области
В сети распространился дипфейк с врио главы Курской области
07 августа 2024, 05:50

Фото: istock/Pinkypills

В сети появился дипфейк с временно исполняющим обязанности главы Курской области Алексеем Смирновым, который якобы призывает всех мужчин региона явиться в военкоматы для получения оружия. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Видеоролик сначала начал распространяться в украинских каналах, а затем быстро разошелся по курским пабликам, передает Lents.ru. Однако, как выяснили эксперты, данный пост не был опубликован в Telegram-канале Смирнова. В действительности, врио губернатора сделал заявление о сложной ситуации на границе и призвал не поддаваться на провокации.

6 августа Курская область подверглась массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате атак пострадали 13 человек, одна мирная жительница погибла. Во время обстрела украинские солдаты пытались прорвать государственную границу России, но российским пограничникам удалось остановить проникновение. Минобороны России сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа была блокирована.

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#солдаты
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ВСУ сожгли монастырь под Курском
Главный собор мужского монастыря под Курском сгорел после обстрелов ВСУ
07 августа 2024, 04:39

Фото: istock/Aleksandr Grechanyuk

Главный собор Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря у Суджи в Курской области был разрушен в результате обстрелов ВСУ, сообщает LIFE.ru. Повреждения также получили братский корпус и Покровский храм, сообщает РИА Новости со ссылкой на настоятеля монастыря игумена Питирима.
«Собор монастыря полностью разрушен и сожжен. Также пострадали братский корпус и храмовый корпус, а Покровский храм был подожжен ближе к вечеру. Сейчас от этих зданий остались только стены. К счастью, люди не пострадали», — рассказал священнослужитель.
Напомним, что утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться в Курскую область. В Минобороны РФ сообщили, что группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. По данным СМИ, как минимум 20 бойцов ВСУ были убиты, а около 50 получили ранения. Обстрелы также привели к пострадавшим среди мирных жителей, среди которых есть погибшие.

Военные обозреватели считают, что целью украинской атаки было отвлечение внимания общественности от сложного положения ВСУ на фронте. В ответ на действия противника российское оборонное ведомство показало видео с уничтожением вражеской техники в приграничье. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сёла Курской области.

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#храм
#уголовное погибшие
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Минобороны РФ показало, как российские войска нанесли сокрушительный удар по танкам ВСУ
Минобороны РФ показало видео уничтожения техники ВСУ в Курской области
07 августа 2024, 04:00

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение украинской военной техники на границе Курской области, сообщает LIFE.ru. Кадры, опубликованные пресс-службой ведомства, демонстрируют результаты успешной атаки российских войск на украинские боевые машины.
По данным Минобороны, украинская диверсионная группа понесла значительные потери и была вынуждена отступить на территорию Украины. При этом часть боевиков попыталась закрепиться на государственной границе, но была заблокирована российскими подразделениями.

«Остатки диверсионной группы отступили на территорию Украины, где по ним продолжаются огневые удары», — добавили в Минобороны.
Напомним, что утром 6 августа в регионе была зафиксирована попытка прорыва ВСУ. По информации Минобороны России, силы противника насчитывали до 300 бойцов, 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В результате боя погибло не менее 20 украинских военных, около 50 получили ранения. Военные блогеры считают, что целью атаки было отвлечение внимания украинских СМИ от неудач на фронте. В регионе по-прежнему периодически звучат тревоги о ракетной опасности, и ПВО продолжает отражать атаки.

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Алаудинов: ВСУ исчерпали последние резервы в атаке на Курскую область
Алаудинов рассказал, сколько войск осталось у ВСУ после атаки на Курск
07 августа 2024, 02:40

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ потратили последние силы на попытку атаковать Курскую область. Об этом он сообщил в своем Telegram-канле.
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потратили последние резервы в попытке атаковать границу с Курской областью. Об этом сообщает News.ru.

Алаудинов отметил, что российские силы в ближайшие дни будут ликвидировать остатки украинских резервов, предложив наблюдать за процессом. Ранее группа из примерно 300 диверсантов ВСУ предприняла попытку прорыва, на что российские войска ответили усилением обороны и применением авиации против оставшихся украинских сил в Сумской области.

Также в СМИ сообщается, что ФСБ предотвратила высадку украинских диверсантов на Тендровской косе в Херсонской области, при этом операция была подготовлена с участием кураторов из Великобритании.

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Идут бои: врио губернатора Курской области рассказал об обстановке на границе
Врио губернатора Курской области сообщил о напряженной ситуации на границе
07 августа 2024, 00:10

Фото: Минобороны РФ

Обстановка на границе Курской области остается напряженной, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. По его словам, оперативный штаб переведен в круглосуточный режим, а взаимодействие с силовиками, Министерством обороны и пограничниками стало более интенсивным.
«В настоящий момент на границе идут бои. Мы постоянно контролируем ситуацию и принимаем все необходимые меры», — отметил Смирнов.
Глава региона также призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на информационные провокации противника. Смирнов добавил, что власти организовали встречу с жителями приграничных районов, которые сейчас покидают свои дома. Дополнительно были задействованы бригады скорой помощи, а все службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы.

Ранее в этот день в ФСБ подтвердили, что украинские диверсанты пытались прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах. Также сообщалось, что украинские войска обстреливали приграничные села. В ответ пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.

Минобороны уточнило, что в утренние часы, около 08:00, примерно 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады украинской армии, при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин, атаковали позиции подразделений, охраняющих государственную границу в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, находящихся в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.

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Запад забил тревогу: ВС РФ скоро перережут ключевую дорогу снабжения ВСУ
07 августа 2024, 00:06

Фото: сайт Минобороны РФ

Британский эксперт Александр Меркурис рассказал о тяжелом положении ВСУ на Покровском направлении. Его слова передает РИА Новости. По мнению аналитика, ВСУ теряют свои позиции на фронте.
Меркурис в своем блоге на YouTube сообщил о критическом положении ВСУ на Покровском направлении. По его словам, российские войска продолжают продвижение, что делает ситуацию на этом фронте крайне сложной.

Меркурис подчеркнул, что обстановка в районе Торецка становится катастрофической, и российские силы близки к перерезанию ключевой дороги снабжения из Покровска. Эксперт предостерег о возможных дальнейших ухудшениях ситуации в ближайшие недели и месяцы.

Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки «Центр» освободили Тимофеевку в ДНР и заняли более выгодные позиции, нанеся серьезный ущерб украинским войскам и отразив семь контратак. Потери украинских войск составили до 1535 военнослужащих.

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Не можем остановить российские войска: экс-депутат Рады о катастрофе на фронте
Экс-депутат Рады заявил о неспособности ВСУ остановить российские войска
06 августа 2024, 23:34

Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук* заявил о неспособности ВСУ стабилизировать фронт и остановить российские войска. Об этом сообщает РАИ Новости. По словам депутата, из-за этого ВСУ несут большие потери.
Мосийчук* заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны стабилизировать фронт и остановить наступление российских войск. В интервью на YouTube-канале журналиста Александра Шелеста** (признан в России иноагентом) Мосийчук* прокомментировал ситуацию на красноармейском направлении в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики (ДНР).

По его словам, украинские войска ежедневно теряют несколько километров территории или целые населенные пункты. Мосийчук* также отметил проблемы с командованием в рядах ВСУ, утверждая, что военнослужащие публично выражают недовольство и недоверие к своим командирам, включая главкома ВСУ Александра Сырского.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР и укрепили свои позиции. Генштаб ВСУ, Владимир Зеленский и главком украинских войск Александр Сырский ранее неоднократно подчеркивали сложность ситуации на этом фронте.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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