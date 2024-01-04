Артиллеристы России сорвали 9 попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Российские артиллеристы за сутки сорвали девять попыток Вооружённых сил Украины (ВСУ) провести ротацию на южнодонецком направлении специальной военной операции, рассказал начальник пресс-службы группировки российской армии «Восток» Александр Гордеев.
«В течение суток артиллерийским огнем сорваны девять попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного», — отметил Гордеев (цитата по РИА Новости).По его словам, украинские войска за последние сутки потеряли на Южнодонецком направлении в общей сложности три автомашины, полевой склад боеприпасов и до 115 военнослужащих убитыми и ранеными.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев