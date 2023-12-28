МО: Российские бойцы отразили на Краснолиманском направлении атаку «Азова»*

Фото: сайт Минобороны РФ
Военнослужащие группировки войск «Центр» ВС РФ на Краснолиманском направлении остановили продвижение украинских войск, включая бригаду «Азов»*. Российские бойцы также ликвидировали шесть опорных пунктов и подавили сорок артиллерийских подразделений противника, пишет РИА Новости со ссылкой на старшего офицера пресс-центра группировки Леонида Шарова.
«В районе Торского выступа сорвана попытка атаковать позиции мотострелковой бригады двумя штурмовыми группами 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов»* при поддержке танка», — цитирует агентство слова собеседника.
Уточняется, что остановить продвижение ВСУ удалось благодаря умелым действиям расчётов FPV-дронов и артиллерии. В ходе боевых действий были уничтожены украинские танк Т-72 и БМП-1.
Читайте также:
Группа вертолётов «Ночной охотник» уничтожила опорный пункт ВСУ — МО РФ
Forbes: ВСУ потеряли на Днепре 50 лодок за шесть недель
Наёмницу ВСУ из Британии Мельничук нашли мёртвой в собственной постели
*Запрещенная в России экстремистская организация
Диана Аванесян