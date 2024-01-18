Артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении

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Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» уничтожили обнаруженные укрепленные позиции и пехотные подразделения Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в районе проведения специальной военной операции на Купянском направлении.
Как сообщили представители Министерства обороны РФ, после получения координат расчеты РСЗО оперативно заняли позиции и нанесли удар по широким областям. Отмечается, что в этом процессе ключевую роль сыграло точное наведение, предоставленное расчетами беспилотных летательных аппаратов.
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Артем Кузьмин