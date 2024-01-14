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Артиллеристы Вооружённых сил РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Panzerhaubitze. Это произошло в ходе боевых столкновений на Донецком направлении.
По сообщению пресс-службы министерства обороны РФ, на этом участке подразделения южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки противника в окрестностях населённых пунктов Веселое, Новгородское и Невельское Донецкой Народной Республики (ДНР). Огневое поражение скоплениям живой силы и боевой техники ВСУ были нанесены в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка в ДНР.
По данным Минобороны РФ, помимо гаубицы Panzerhaubitze, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены также две американские артиллерийские системы М777, САУ Krab польского производства, установка AS-90 производства Великобритании, чешская пушка Dana, полевое орудие М-119 производства США и три гаубицы Д-30.
Умелые действия российских артиллеристов и ракетчиков постепенно опустошают «интернациональный» артиллерийский парк ВСУ.
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По данным Минобороны РФ, помимо гаубицы Panzerhaubitze, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены также две американские артиллерийские системы М777, САУ Krab польского производства, установка AS-90 производства Великобритании, чешская пушка Dana, полевое орудие М-119 производства США и три гаубицы Д-30.
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Александр Бойцов