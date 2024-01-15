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Костромские десантники уничтожили БМП ВСУ с рекордных 7800 метров

15 января 2024, 06:50
Фото: iStock/Denniro

Фото: iStock/Denniro

Российские военные уничтожили боевую машину пехоты ВСУ с рекордного расстояния в 7800 метров, при помощи новых прицелов на противотанковом ракетном комплексе «Корнет», об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Точным пуском управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» из укрытия с рекордной до цели дистанции, которая на момент пуска управляемой ракеты равнялась 7800 метрам, костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты украинских формирований с экипажем внутри», — прокомментировали ситуацию в Минобороны.

Также сообщается, что позже была уничтожена и вторая боевая машина пехоты. Её поразили артиллеристы ВДВ.


Российский военный, принимавший участие в этой операции, рассказал, что цель была уничтожена с подобного расстояния благодаря поставленным тепловизорам. По его словам, противотанковый комплекс «Корнет» — лучшая техника в своей отрасли.

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Су-25 нанесли на Донецком направлении удар по подразделениям ВСУ
Су-25 ВКС России нанесли на Донецком направлении удар по подразделениям ВСУ
15 января 2024, 05:32

Фото: iStock/Ryan Fletcher

Штурмовые самолеты Су-25 Воздушно-космических сил России осуществили атаку на подразделения ВСУ в районе донецкого направления, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Экипажи штурмовой авиации, используя неуправляемые авиационные ракеты, атаковали опорные пункты, бронетехнику и военнослужащих противника в районе проведения специальной военной операции на донецком направлении. По отчетам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены.

Летчик Су-25 по имени «Джимми» отметил, что ПАНы выразили удовлетворение, подчеркнув точность попадания всех снарядов в цели. После завершения атаки экипажи выполнили противоракетный маневр, применили тепловые ловушки и благополучно вернулись на базу.

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Глава Николаевской области Ким: Уклонисты не имеют права на полноценную жизнь
15 января 2024, 05:32

Фото: iStock/zabelin

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что уклоняющиеся от призыва в ВС Украины не имеют права на полноценную жизнь.
Об этом он заявил в ходе интервью телеканалу «Мы — Украина».

«Если ты уклоняющийся — ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать, сиди дома. Бывают разные обстоятельства — ты боишься или не хочешь. Но ты должен иметь ограничения, ведь ты не выполняешь то, что выполняют другие», — цитирует канал слова Кима.

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Российским десантникам вручили сертификаты за уничтожение западных танков
Бойцы ВДВ получили денежные сертификаты за подбитые танки западного производства
15 января 2024, 04:40

Фото: iStock/Anna_Anikina

В Центральном доме российской армии в Москве состоялась торжественная церемония вручения денежных сертификатов четырем десантникам за успешное подбитие танков Leopard 2 и Challenger, производства стран НАТО, на запорожском направлении в прошлом году, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
Четыре военнослужащих Воздушно-десантных войск получили сертификаты номиналом 500 тысяч рублей каждый в рамках церемонии, которую поддержали представители уральского бизнес-сообщества. Эти предприниматели выразили поддержку российским военным, участвующим в специальной военной операции.

Представитель командования ВДВ полковник Сергей Бойко подчеркнул, что эти десантники своим героизмом и самоотверженными действиями продемонстрировали превосходство российского вооружения над техникой иностранного производства.

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Российские танкисты уничтожили на Купянском направлении опорный пункт ВСУ
Танкисты группировки «Запад» поразили на Купянском направлении опорный пункт ВСУ
15 января 2024, 04:36

Фото: istockphoto/Longfin Media

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» из первой гвардейской танковой армии, действующей в составе «Западной» группировки войск, успешно уничтожил скрытый опорный пункт Вооруженных Сил Украины на Купянском направлении, сообщили представители Министерства обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.
Цель была обнаружена и ликвидирована экипажем танка с закрытой огневой позицией, который выполнил задачу, уничтожив опорный пункт противника с использованием трех выстрелов.

В Минобороны РФ подчеркнули, что данный экипаж успешно справился с множеством боевых задач, включая поражение живой силы противника, опорных пунктов, танков, МТЛБ и артиллерийских орудий. Командир танка с позывным «Татарин» отметил, что за последний месяц экипаж активно участвовал в успешных операциях.

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#сво
#всу
#вс рф
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ФСБ нашла в Мариуполе документы о финансировании ВСУ «Свидетелями Иеговы»
15 января 2024, 04:33

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

В Мариуполе нашли документы, свидетельствующие, что организация «Свидетели Иеговы»* причастна к финансированию ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).
«В ходе осмотра объекта обнаружены и изъяты более 20 тысяч экземпляров экстремистской литературы, а также служебные документы, содержащие информацию о причастности организации к финансированию украинских вооруженных формирований», — рассказали журналистам в ведомстве.

Там отметили, что место, где хранились документы, удалось выявить в ходе совместных мероприятий ФСБ, Росгвардии и органов военной контрразведки.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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#всу
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В Курской области сбили три украинские ракеты
В Курской области сбили три ракеты ВСУ, сообщил губернатор Старовойт
15 января 2024, 01:58

Фото: iStock/RamonCast

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на территории региона над Фатежским районом сбиты три ракеты ВС Украины. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
Ранее глава региона сообщал о работе ПВО над Курском и Курским районом.

«По предварительной информации, над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбиты три украинские ракеты. Спасибо нашим защитникам!», — говорится в публикации.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#сво
#всу
#ракеты
#рф
#пво
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Губернатор Старовойт: Над Курском сработала система ПВО
15 января 2024, 01:19

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что над Курском и Курским районом сработала система ПВО. Об этом глава региона написал в своём Телеграм-канале.
«В небе над Курском и Курским районом сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!», — говорится в публикации.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#рф
#пво
#курская область
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В центре Белгорода установили убежище от обстрелов
РИА Новости: Власти Белгорода установили убежище от обстрелов в центре города
14 января 2024, 23:34

Фото: iStock/Laures

Власти установили в центре Белгорода, где в декабре люди попали под массированный обстрел со стороны ВСУ, модульное сооружение для защиты населения от обстрелов. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что сооружение установили около городского центрального рынка и универмага «Белгород». Конструкция состоит из пяти скреплённых бетонных плит, крыши и дверного приёма. Кроме того, внутри короба установлено дополнительное бетонное заграждение, защищающее от попадания осколков через входной проем.

С внешней стороны конструкция покрашена в белый цвет, на ней нанесена надпись «Укрытие».

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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На Украине указали на неготовность Британии воевать с Россией
Политолог Портников: договор с Киевом подтверждает нежелание Британии войны с РФ
14 января 2024, 23:19

Фото: istockphoto/dr_evil

Великобритания не выражает готовности вступать в военный конфликт с Россией, что подтверждается ее соглашением с Украиной в области безопасности, считает украинский политолог Виталий Портников.
В ходе выступления на YouTube-канале «Фабрика новостей», он отметил, что данное соглашение на практике лишено реального содержания. Политолог утверждает, что подобные договоренности скрывают нежелание стран Запада активно участвовать в конфликте.

Он также подчеркнул, что эти страны готовы предоставлять военную поддержку Украине и следить за тем, сможет ли она справиться с Россией.

Портников добавил, что для Великобритании сложно эффективно оказывать поддержку Украине из-за ограниченных ресурсов по сравнению с Евросоюзом и Соединенными Штатами.

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