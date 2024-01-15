Костромские десантники уничтожили БМП ВСУ с рекордных 7800 метров

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Российские военные уничтожили боевую машину пехоты ВСУ с рекордного расстояния в 7800 метров, при помощи новых прицелов на противотанковом ракетном комплексе «Корнет», об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Точным пуском управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» из укрытия с рекордной до цели дистанции, которая на момент пуска управляемой ракеты равнялась 7800 метрам, костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты украинских формирований с экипажем внутри», — прокомментировали ситуацию в Минобороны.
Также сообщается, что позже была уничтожена и вторая боевая машина пехоты. Её поразили артиллеристы ВДВ.
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Евгения Парфентьева