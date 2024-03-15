Артиллеристы ВС РФ наносят удары по ВСУ в районе Соледара — видео

Фото: Минобороны РФ
Российские артиллеристы прокладывают пути для штурмовых бригад севернее Соледара на Артёмовском направлении, нанося удары по скоплению живой силы ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ нанесли удары по местам скопления живой силы ВСУ севернее Соледара.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что российские войска имеют явное преимущество в артиллерии, и противник не в состоянии нанести достаточное количество контратак.
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«Расчеты 152-мм гаубиц Д-20 облегчили боевую работу штурмовым группам «крылатой пехоты», которые зашли на опорный пункт», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
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Элина Позднякова