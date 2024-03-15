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Артиллеристы ВС РФ наносят удары по ВСУ в районе Соледара — видео

Минобороны РФ: Артиллерия прокладывает путь штурмовикам в районе Соледара
15 марта 2024, 12:41

Фото: Минобороны РФ

Российские артиллеристы прокладывают пути для штурмовых бригад севернее Соледара на Артёмовском направлении, нанося удары по скоплению живой силы ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ нанесли удары по местам скопления живой силы ВСУ севернее Соледара.

«Расчеты 152-мм гаубиц Д-20 облегчили боевую работу штурмовым группам «крылатой пехоты», которые зашли на опорный пункт», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.


Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что российские войска имеют явное преимущество в артиллерии, и противник не в состоянии нанести достаточное количество контратак.

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#всу
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#минобороны рф
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Ещё 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожили над Белгородской областью
МО РФ: Ещё 10 снарядов РСЗО Vampire уничтожили над Белгородской областью
15 марта 2024, 13:29

Фото: iStock/SergeyKlopotov

В Белгородской области система противовоздушной обороны уничтожила еще 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир»», - говорится в сообщении российского Минобороны.

Таким образом, система ПВО уничтожила 10 реактивных снарядов в небе над Белгородской областью.

Напомним, 15 марта, около 08:15 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны также уничтожили над Белгородской областью семь снарядов системы залпового огня Vampire. В Минобороны подчеркнули, что вражеские снаряды были ликвидированы в воздухе.

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#минобороны
#пво
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Франция готова повысить степень своей вовлеченности в конфликт на Украине
Песков: Франция втянута в конфликт на Украине и не прочь повысить вовлеченность
15 марта 2024, 13:24

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Франция все больше вовлекается в конфликт на Украине. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам на брифинге.
Песков отметил, факт того, что Россия противник для Франции, является очевидным. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Франция уже втянута в украинское противостояние.

Напомним, ранее французский лидер Макрон выступил с заявлением, что поражение Украины в конфликте не принесет мира, а Париж будет готов принять все необходимые меры, чтобы не допустить победы РФ, которая считается противником.

При этом, по словам Макрона, у страны «нет никаких лимитов» и «никаких красных линий» в поддержке Францией Украины.

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14 марта ВС РФ с пограничниками ФСБ сорвали попытку прорыва ВСУ возле Козинки
15 марта 2024, 11:14

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

14 марта бойцы ВС РФ, действуя совместно с пограничниками ФСБ сорвали попытку подразделений ВСУ прорваться в Белгородскую область в районе приграничного села Козинка. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что украинская ДРГ в 16.30 в составе 30 человек высадилась из двух вертолетах Ми-8 примерно в километре от российской границы. После чего диверсанты выдвинулись к селу Козинка и сумела зайти в несколько домов на его окраине. Далее они были обнаружены и остановлены.

«Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение. Для исключения подхода резервов, было осуществлено дистанционное минирование местности», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Понеся большие потери, диверсанты отступили на территорию Украины. Однако также были уничтожены. После чего еще одна группа боевиков выдвинулась для эвакуации убиты и раненых. Она была ликвидирована огнем РСЗО «Торнадо». Таким образом потери противника составили более 50 человек.

Всего с 12 по 14 марта при попытках прорваться на территории России было ликвидировано более 1,5 тысяч боевиков. Также уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

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Российский боец броском гранаты поразил группу диверсантов и попал на видео
15 марта 2024, 11:01

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российский боец в одиночку вышел против группы украинских диверсантов и вернулся победителем. Видео произошедшего на границе Белгородской области опубликовано военкором Евгением Поддубным в Telegram-канале.

Кадры демонстрируют, как российский военный во весь рост приближается к занятому противником окопу. Боец бросает гранату в укрытие и убегает, после чего боеприпас детонирует.

В результате взрыва несколько украинских солдат погибли и получили ранения. По словам военкора, это способствовало полному уничтожению вражеской группы.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью семь снарядов системы залпового огня Vampire, которые были запущены со стороны Украины.

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#всу
#вс рф
#солдат
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Гладков: Два человека пострадали в результате обстрела Белгорода
15 марта 2024, 10:09

Фото: iStock/Standart

Два человека получили ранения при утреннем обстреле Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Российские средства ПВО утром 15 марта уничтожили над Белгородской областью семь снарядов системы залпового огня Vampire, которые были запущены со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил после атаки пострадали два человека. Политик уточнил, что у одного мужчины диагностирован ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, у второго — посечено лицо осколками от стекла.

Также зафиксирован прилет на территорию школьного стадиона. Жертв среди людей нет, но здание школы получило незначительные повреждения.

«Имеется повреждение беговых дорожек, в здании самой школы незначительно повреждены два окна», — говорится в сообщении губернатора в телеграм-канале.

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#белгородская область
#обстрел
#всу
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Рогов: Зеленский начал чистку в рядах украинских войск, опасаясь бунта
15 марта 2024, 09:22

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал чистку в рядах украинских войск из-за опасений бунта. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Рогова, командование ВСУ ненавидит Зеленского, который отдает «идиотские» приказы и посылает солдат на убой. Он отметил, что после того, как украинский лидер узнал о возможном бунте, он сразу же отдал приказ о начале зачистки в командном составе.

Рогов рассказал, что серьезное обострение ситуации произошло из-за отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. Поскольку Зеленский сильно опасается военного переворота, он также отдал приказ о переброске в Киев наиболее близких ему частей спецназа.

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» подчеркнул, что переворот на Украине будет возможен только в случае ​его согласования с «кураторами» страны — американцами или британцами. Однако такой исход событий не является выгодным для Запада.

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#всу
#зеленский
#киев
#солдат
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#украина
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МО: над Белгородской областью уничтожили семь реактивных снарядов РСЗО Vampire
15 марта 2024, 08:56

Фото: iStock/Zeferli

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью семь снарядов системы залпового огня Vampire, которые были запущены со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что попытка была пресечена сегодня, 15 марта, около 08:15 мск. Российские средства ПВО уничтожили вражеские снаряды в воздухе.

Ранее военное ведомство опубликовало кадры поражения техники ВСУ при попытке прорваться на территорию РФ в районе села Сподарюшино в Белгородской области. При попытке прорыва в Белгородскую область было уничтожено порядка 195 боевиков.

Напомним, Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

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#беспилотник
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#минобороны
#рф
#пво
#белгородская область
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли трое детей
15 марта 2024, 08:38

Фото: iStock/eranicle

Три ребёнка погибли в результате ночного обстрела Донецка со стороны украинских войск. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Алексей Кулемзин.
По словам главы города, в списке погибших значатся девушка 2007 г. р., девочка 2021 г. р. и мальчик 2014 г. р. Сообщается, что солдаты ВСУ нанесли удар по частному дому, который находится на улице Ольховская. После атаки произошло возгорание.

Ранее сообщалось, что 12 марта украинские войска три раза сбрасывали боеприпасы с взрывоопасными предметами с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ЕП поднял вопрос о приемлемости заявлений Зеленского по поводу жителей Италии
15 марта 2024, 06:21

Фото: iStock/ olrat

Депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини обратился к Еврокомиссии насчет заявлений украинского президента Владимира Зеленского о жителя Италии. Зеленский заявил, что итальянские власти должны аннулировать визы «поклонникам Путина» и выслать последних из страны. С соответствующим письмом ознакомился RT.
«Считает ли Еврокомиссия заявления президента Украины приемлемыми?» — спросил парламентарий.

Не воспринимает ли ЕК слова Зеленского как «явную попытку запугать и косвенно угрожать» людям в Италии, которые не согласны с внешней политикой правительства по ситуации на Украине, добавил Педичини.

Он также обратил внимание на сайт «Миротворец» с именами и адресами «врагов Украины». Если мнение человека расходится с политикой Киева, на него навешивается ярлык, отметил евродепутат. В то время как Европейский парламент против работы сайта, украинские службы считают его деятельность законной.

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