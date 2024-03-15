В США раскрыли секрет самой эффективной связки российской армии на Украине

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Россия эффективно использует связку дронов и артиллерии против Вооруженных сил Украины (ВСУ), благодаря чему взаимодействие между этими родами войск постоянно улучшается. Об этом пишет 15 марта военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. • Взаимодействие между этими родами войск улучшается.
По его словам, беспилотные разведчики помогают российской артиллерии быстро получать целеуказание и наносить удар.
До этого экс-разведчик армии сша Скотт Риттер рассказал, что украинская армия де-факто оказалась парализованной именно из-за фактора российских беспилотников,поскольку «украинцы не могут двигаться, иначе их обнаружат и убьют».
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к разработке FPV-дронов ещё до начала спецоперации — летом 2021 года, сообщил ранее глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, специалисты приступили к работе в этом направлении сразу после поручения министра. В ЦКБР принялись обучать пилотом беспилотников, разрабатывать новые технологии, что стало большой неожиданной для врага на полях специальной военной операции.
Внедрение в армию боевых FPV-дронов ( first-person view — вид от первого лица) сравнимо с появлением огнестрельного оружия в средние века, заявил Кузякин. По его словам, Россия пока все еще является лидером в этой области, но для дальнейшего поддержания паритета предстоит еще очень много работы.
Руководитель фабрики по производству FPV-дронов Sparrow Avia Николай Гаврилюк в беседе с The Wall Street Journal рассказал, что Украина в 2024 году планирует произвести миллион таких дронов из-за сокращения поставок с Запада.
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До этого экс-разведчик армии сша Скотт Риттер рассказал, что украинская армия де-факто оказалась парализованной именно из-за фактора российских беспилотников,поскольку «украинцы не могут двигаться, иначе их обнаружат и убьют».
Внедрение в армию боевых FPV-дронов ( first-person view — вид от первого лица) сравнимо с появлением огнестрельного оружия в средние века, заявил Кузякин. По его словам, Россия пока все еще является лидером в этой области, но для дальнейшего поддержания паритета предстоит еще очень много работы.
Руководитель фабрики по производству FPV-дронов Sparrow Avia Николай Гаврилюк в беседе с The Wall Street Journal рассказал, что Украина в 2024 году планирует произвести миллион таких дронов из-за сокращения поставок с Запада.
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Артем Путинцев