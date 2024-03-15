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Российский боец броском гранаты поразил группу диверсантов и попал на видео

15 марта 2024, 11:01
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российский боец в одиночку вышел против группы украинских диверсантов и вернулся победителем. Видео произошедшего на границе Белгородской области опубликовано военкором Евгением Поддубным в Telegram-канале.

Кадры демонстрируют, как российский военный во весь рост приближается к занятому противником окопу. Боец бросает гранату в укрытие и убегает, после чего боеприпас детонирует.

В результате взрыва несколько украинских солдат погибли и получили ранения. По словам военкора, это способствовало полному уничтожению вражеской группы.


Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью семь снарядов системы залпового огня Vampire, которые были запущены со стороны Украины.

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14 марта ВС РФ с пограничниками ФСБ сорвали попытку прорыва ВСУ возле Козинки
15 марта 2024, 11:14

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

14 марта бойцы ВС РФ, действуя совместно с пограничниками ФСБ сорвали попытку подразделений ВСУ прорваться в Белгородскую область в районе приграничного села Козинка. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что украинская ДРГ в 16.30 в составе 30 человек высадилась из двух вертолетах Ми-8 примерно в километре от российской границы. После чего диверсанты выдвинулись к селу Козинка и сумела зайти в несколько домов на его окраине. Далее они были обнаружены и остановлены.

«Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение. Для исключения подхода резервов, было осуществлено дистанционное минирование местности», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Понеся большие потери, диверсанты отступили на территорию Украины. Однако также были уничтожены. После чего еще одна группа боевиков выдвинулась для эвакуации убиты и раненых. Она была ликвидирована огнем РСЗО «Торнадо». Таким образом потери противника составили более 50 человек.

Всего с 12 по 14 марта при попытках прорваться на территории России было ликвидировано более 1,5 тысяч боевиков. Также уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

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#минобороны рф
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#фсб
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Гладков: Два человека пострадали в результате обстрела Белгорода
15 марта 2024, 10:09

Фото: iStock/Standart

Два человека получили ранения при утреннем обстреле Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Российские средства ПВО утром 15 марта уничтожили над Белгородской областью семь снарядов системы залпового огня Vampire, которые были запущены со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил после атаки пострадали два человека. Политик уточнил, что у одного мужчины диагностирован ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, у второго — посечено лицо осколками от стекла.

Также зафиксирован прилет на территорию школьного стадиона. Жертв среди людей нет, но здание школы получило незначительные повреждения.

«Имеется повреждение беговых дорожек, в здании самой школы незначительно повреждены два окна», — говорится в сообщении губернатора в телеграм-канале.

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#белгородская область
#обстрел
#всу
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Рогов: Зеленский начал чистку в рядах украинских войск, опасаясь бунта
15 марта 2024, 09:22

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал чистку в рядах украинских войск из-за опасений бунта. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Рогова, командование ВСУ ненавидит Зеленского, который отдает «идиотские» приказы и посылает солдат на убой. Он отметил, что после того, как украинский лидер узнал о возможном бунте, он сразу же отдал приказ о начале зачистки в командном составе.

Рогов рассказал, что серьезное обострение ситуации произошло из-за отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. Поскольку Зеленский сильно опасается военного переворота, он также отдал приказ о переброске в Киев наиболее близких ему частей спецназа.

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» подчеркнул, что переворот на Украине будет возможен только в случае ​его согласования с «кураторами» страны — американцами или британцами. Однако такой исход событий не является выгодным для Запада.

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#всу
#зеленский
#киев
#солдат
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#украина
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МО: над Белгородской областью уничтожили семь реактивных снарядов РСЗО Vampire
15 марта 2024, 08:56

Фото: iStock/Zeferli

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью семь снарядов системы залпового огня Vampire, которые были запущены со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что попытка была пресечена сегодня, 15 марта, около 08:15 мск. Российские средства ПВО уничтожили вражеские снаряды в воздухе.

Ранее военное ведомство опубликовало кадры поражения техники ВСУ при попытке прорваться на территорию РФ в районе села Сподарюшино в Белгородской области. При попытке прорыва в Белгородскую область было уничтожено порядка 195 боевиков.

Напомним, Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

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#беспилотник
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#рф
#пво
#белгородская область
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли трое детей
15 марта 2024, 08:38

Фото: iStock/eranicle

Три ребёнка погибли в результате ночного обстрела Донецка со стороны украинских войск. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Алексей Кулемзин.
По словам главы города, в списке погибших значатся девушка 2007 г. р., девочка 2021 г. р. и мальчик 2014 г. р. Сообщается, что солдаты ВСУ нанесли удар по частному дому, который находится на улице Ольховская. После атаки произошло возгорание.

Ранее сообщалось, что 12 марта украинские войска три раза сбрасывали боеприпасы с взрывоопасными предметами с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ЕП поднял вопрос о приемлемости заявлений Зеленского по поводу жителей Италии
15 марта 2024, 06:21

Фото: iStock/ olrat

Депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини обратился к Еврокомиссии насчет заявлений украинского президента Владимира Зеленского о жителя Италии. Зеленский заявил, что итальянские власти должны аннулировать визы «поклонникам Путина» и выслать последних из страны. С соответствующим письмом ознакомился RT.
«Считает ли Еврокомиссия заявления президента Украины приемлемыми?» — спросил парламентарий.

Не воспринимает ли ЕК слова Зеленского как «явную попытку запугать и косвенно угрожать» людям в Италии, которые не согласны с внешней политикой правительства по ситуации на Украине, добавил Педичини.

Он также обратил внимание на сайт «Миротворец» с именами и адресами «врагов Украины». Если мнение человека расходится с политикой Киева, на него навешивается ярлык, отметил евродепутат. В то время как Европейский парламент против работы сайта, украинские службы считают его деятельность законной.

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#евросоюз
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В США раскрыли секрет самой эффективной связки российской армии на Украине
Forbes: Связка дронов и артиллерии — эффективное оружие армии России против ВСУ
15 марта 2024, 06:18

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Россия эффективно использует связку дронов и артиллерии против Вооруженных сил Украины (ВСУ), благодаря чему взаимодействие между этими родами войск постоянно улучшается. Об этом пишет 15 марта военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. • Взаимодействие между этими родами войск улучшается.
По его словам, беспилотные разведчики помогают российской артиллерии быстро получать целеуказание и наносить удар.

До этого экс-разведчик армии сша Скотт Риттер рассказал, что украинская армия де-факто оказалась парализованной именно из-за фактора российских беспилотников,поскольку «украинцы не могут двигаться, иначе их обнаружат и убьют».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к разработке FPV-дронов ещё до начала спецоперации — летом 2021 года, сообщил ранее глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, специалисты приступили к работе в этом направлении сразу после поручения министра. В ЦКБР принялись обучать пилотом беспилотников, разрабатывать новые технологии, что стало большой неожиданной для врага на полях специальной военной операции.

Внедрение в армию боевых FPV-дронов ( first-person view — вид от первого лица) сравнимо с появлением огнестрельного оружия в средние века, заявил Кузякин. По его словам, Россия пока все еще является лидером в этой области, но для дальнейшего поддержания паритета предстоит еще очень много работы.

Руководитель фабрики по производству FPV-дронов Sparrow Avia Николай Гаврилюк в беседе с The Wall Street Journal рассказал, что Украина в 2024 году планирует произвести миллион таких дронов из-за сокращения поставок с Запада.

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#бпла
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Жителей белгородской Козинки вывезли на фоне серьезных разрушений
15 марта 2024, 05:55

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области

Жителей приграничного села Козинка Грайворонского округа Белгородской области эвакуировали в безопасное место после того, как поселку были нанесены серьезные разрушения, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Его слова передает РБК.
«Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные. Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей в безопасное место и отправим, если будет желание, к родным или в ПВР (пункт временного размещения — прим. ред.). Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, бои с украинскими силами ведутся за пределами территории региона. План действий на месте Гладков не предоставил, так как «противник тоже читает».

Накануне вечером Гладков отправился в Козинку на фоне сообщений российских и украинских пабликов об атаке на село.

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#сво
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Боррель: весна и лето станут решающими для конфликта на Украине
15 марта 2024, 03:09

Фото: РИА Новости/ Пресс-служба МИД РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель полагает, что следующие несколько месяцев станут решающими для конфликта на Украине, передает его слова AFP.
По прогнозам Борреля, речь о весне и лете 2024 года. Ссылаясь на аналитиков, дипломат заявил, что летом ожидается «серьезное российское наступление». Тем временем Украина, по его словам, не может ждать до появления результата следующих президентских выборов в Соединенных Штатах.

Дипломат также выразил мнение, что успех России будет иметь значительные последствия для США и системы союзов вокруг Вашингтона и Европы. Ни одна страна больше не сможет полагаться на союзническую помощь американской стороны в случае конфликта, подытожил Боррель.

Конгресс США из-за позиции республиканцев в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации главы государства Джо Байдена о выделении еще $60 млрд для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре.

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