Российский боец броском гранаты поразил группу диверсантов и попал на видео

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Российский боец в одиночку вышел против группы украинских диверсантов и вернулся победителем. Видео произошедшего на границе Белгородской области опубликовано военкором Евгением Поддубным в Telegram-канале.
Кадры демонстрируют, как российский военный во весь рост приближается к занятому противником окопу. Боец бросает гранату в укрытие и убегает, после чего боеприпас детонирует.
В результате взрыва несколько украинских солдат погибли и получили ранения. По словам военкора, это способствовало полному уничтожению вражеской группы.
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