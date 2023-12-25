Расчеты РСЗО «Град» уничтожили скопление техники ВСУ под Красным Лиманом

Фото: сайт Минобороны РФ
Российские артиллеристы группировки войск «Центр» ликвидировали в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении скопление живой силы и техники ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Расчеты реактивных систем залпового огня мотострелкового полка группировки войск «Центр» уничтожили скопление живой силы, технику и район размещения подразделений ВСУ на участке Серебрянского лесничества краснолиманского направления СВО», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что «Грады» скрытно прибыли на огневую позицию и поразили цели 122-мм реактивными неуправляемыми снарядами.
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Диана Аванесян