Артиллеристы ВС РФ уничтожают из «Гиацинта» огневые точки ВСУ — видео

Видео: Минобороны России
Артиллеристы ВС РФ уничтожают из орудия «Гиацинт-Б» огневые точки ВСУ на Ореховском направлении, которые бьют по мирным жителям. Об этом сообщило Минобороны России. Ведомство также опубликовало видео с работой расчета.
«Артиллеристы группировки войск «Днепр» постепенно работают по позициям противника для недопущения ударов по мирному населению в Запорожской области», — пояснили в министерстве обороны.Сообщается, что украинские боевики основательно окопались и перешли в активную оборону, постоянно пытаясь атаковать населенные пункты в Запорожье. ВСУ обстреливают жилые дома из всего, что может вести огонь: кочующими минометами, реактивной артиллерией и западными гаубицами.
Артиллеристы «Днепра» несмотря на огромные расстояния точно бьют по укрепрайонам врага, военной технике и складам с боеприпасами.
Ранее CNN сообщал, что ВС РФ приближаются к ключевому для обороны ВСУ городу Красноармейску в ДНР, угрожая основным цепочкам снабжения. По данным телеканала, Красноармейск, где до начала СВО жили 60 тысяч человек, хоть и не является крупным городом, но служит важным пунктом для обороны ВСУ, так как расположен недалеко от другого ключевого населенного пункта — Константиновки.
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