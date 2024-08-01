Подоляк: Киев не будет комментировать поступление на Украину истребителей F-16

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не будет комментировать новости о поступлении на Украину американских истребителей F-16. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона. Отказ от комментариев Подоляк обосновал тем, что F-16 для Украины — это вопрос выживания.