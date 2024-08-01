Подоляк: Киев не будет комментировать поступление на Украину истребителей F-16

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Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не будет комментировать новости о поступлении на Украину американских истребителей F-16. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона. Отказ от комментариев Подоляк обосновал тем, что F-16 для Украины — это вопрос выживания.
«Понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания», — пояснил Подоляк.Ранее агентство Bloomberg писало, что Украина получила первую небольшую партию истребителей F-16 от стран НАТО. После газета Telegraph сообщила, что Киев тут же совершил на них первые вылеты, используя самолеты в качестве ПВО.
Подоляк также добавил, что Запад тоже не делал никаких официальных заявлений насчет отправки F-16.
Ранее стало известно, что на Западе бьют тревогу из-за самой дальнобойной российской ракеты Р-37М, которая способна сбивать американские F-16. Российские модернизированные истребители МиГ-31МБ, оснащенные этим вооружением и новейшими радарами — главная угроза для ВСУ. Что известно об инновационной ракете и в чем ее уникальность, разбиралась редакция «Радио 1».
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