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На Украине хотят мобилизовать пожилых мужчин и женщин

Зеленский понизил возраст мобилизованных до 60 лет
01 августа 2024, 02:39

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение мобилизовать несколько категорий граждан, включая мужчин старше 60 лет, сообщает бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью ТАСС.
Медведчук утверждает, что Зеленский, по его словам, демонстрирует не только агрессию к собственному народу, но и игнорирует здравый смысл. Политик предполагает, что в ближайшем будущем возрастной порог призыва может быть снижен до 18 лет, а в мобилизацию могут быть включены даже женщины.

Он также заявил, что некоторые высокопоставленные чиновники в рядах Вооруженных сил Украины рассматривают войну как бизнес-проект, не учитывая человеческие потери. Медведчук отметил, что в Нацистской Германии во время мобилизации не ловили людей на улицах, как это происходит сейчас в Украине.



Тем временем, украинские военные сообщают, что текущая мобилизация не привела к значительному усилению ВСУ, добавляя, что вновь прибывшие солдаты часто оказываются неподготовленными к боевым действиям.

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#зеленский
Стало известно, откуда и сколько истребителей F-16 поставили на Украину
The Times: Нидерланды поставили шесть истребителей F-16 на Украину
01 августа 2024, 02:21

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Нидерланды поставили на Украину шесть истребителей F-16. Отправителя первой партии боевых самолетов назвала газета The Times со ссылкой на собственный источник.
Издание также назвало отправителя второй партии американских истребителей, поставку которых ожидают в ближайшее время. Сообщается, что их передаст Дания.

Ранее Bloomberg и Telegraph писали, что на Украине получили первую партию F-16 и даже применили их в бою. По данным СМИ, Киев использовал истребители в качестве ПВО.

До этого советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что не будет давать комментариев о поступлении на Украину американских истребителей F-16, обосновав это тем, что F-16 для Украины — вопрос выживания.

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Подоляк: Киев не будет комментировать поступление на Украину истребителей F-16
01 августа 2024, 01:53

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не будет комментировать новости о поступлении на Украину американских истребителей F-16. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона. Отказ от комментариев Подоляк обосновал тем, что F-16 для Украины — это вопрос выживания.
«Понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания», — пояснил Подоляк.
Ранее агентство Bloomberg писало, что Украина получила первую небольшую партию истребителей F-16 от стран НАТО. После газета Telegraph сообщила, что Киев тут же совершил на них первые вылеты, используя самолеты в качестве ПВО.

Подоляк также добавил, что Запад тоже не делал никаких официальных заявлений насчет отправки F-16.

Ранее стало известно, что на Западе бьют тревогу из-за самой дальнобойной российской ракеты Р-37М, которая способна сбивать американские F-16. Российские модернизированные истребители МиГ-31МБ, оснащенные этим вооружением и новейшими радарами — главная угроза для ВСУ. Что известно об инновационной ракете и в чем ее уникальность, разбиралась редакция «Радио 1».

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#истребители
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Украина совершила первые боевые вылеты на истребителях F-16
Пилоты ВСУ начинают использовать F-16 для ПВО
31 июля 2024, 23:41

Фото: istockphoto.com/digigraphy

Британская газета Telegraph сообщила, что украинские пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16, передает РИА Новости. В публикации отмечается, что истребители использовались в качестве средств противовоздушной обороны.
По данным СМИ, первая партия F-16, переданная Украине странами НАТО, уже прибыла в страну. Сообщается, что госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне заявил о начале передачи истребителей Киеву. Он добавил, что F-16 начнут летать в украинском небе этим летом.

Ранее агентство Блумберг также подтвердило прибытие первой "небольшой" партии американских истребителей в Украину. Газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон планирует оснастить передаваемые Киеву F-16 ракетами AGM-88 HARM, высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. США разрешили Украине использовать это вооружение на территории России только в ответ на атаки с той стороны границы.

Официальный представитель Воздушных сил Украины подтвердил использование F-16 в качестве средств противовоздушной обороны, но не стал раскрывать подробности о предстоящих операциях.

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#сша
#вооружение
#нато
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#всу
#истребитель f-16
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Во Франции заявили о «разделении» украинского флота F-16
Пилот ВВС Франции Тительман: Киев разделит F-16 на два военно-воздушных флота
31 июля 2024, 22:25

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Переданные Украине истребители F-16 будут разделены на два условных военно-воздушных флотов: одним разрешили наносить удары по России, а другим – нет. Об этом заявил отставной пилот ВВС Франции Ксавье Тительман в эфире LCI.
Отмечается, что переданные из Нидерландов истребители F-16 получили разрешение на удары по России. При этом самолётам, отправленным из Бельгии, такого разрешения не предоставили.

Ранее несколько западных политиков заявили, что Украина якобы имеет право ударять по территории России натовским оружием. Нидерланды, в свою очередь, не стали накладывать ограничений на использование своих самолётов украинскими войсками.

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#истребитель f-16
#украина
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#политика
#право
#нидерланды
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Кадыров рассказал о вкладе Чечни в спецоперацию на Украине
Кадыров: в зону СВО отправились свыше 45 тысяч бойцов из Чечни
31 июля 2024, 19:38

Фото: сайт Кремля

Порядка 10 тысяч военных из Чечни выполняют боевые задачи на 14-ти направлениях в зоне СВО. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава республики Рамзан Кадыров.
Он подчеркнул, что с начала спецоперации из Чечни на фронт отправились свыше 45 тысяч солдат, 18 603 из которых являются добровольцами. Отмечается, что Чечня также набирает добровольцев из других регионов России.

Кроме того глава региона сообщил, что Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова отправил на СВО 201 бронемашину, 1766 единиц спецтранспорта и 5980 квадрокоптеров.

В заключение Кадыров отметил, что участие в спецоперации является «священным долгом» каждого чеченца, который не хочет жить по европейским ценностям.

В декабре прошлого года Кадыров сообщал, что Чечня выполнила план по мобилизации на полторы тысячи процентов.

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#рамзан кадыров
#чечня
#спецоперация
#сво
#мобилизация
#военные
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СМИ сообщили о «сигналах» Зеленского к началу переговоров с Россией
Der Westen: появляется все больше сигналов о начале переговоров России и Украины
31 июля 2024, 19:33

Появляется все больше сигналов о приближении этапа переговоров в российско-украинском конфликте. Об этом пишет журналист немецкого издания Der Westen.
Отмечается, что отсутствие результатов после мирной конференции в Швейцарии, в которой не участвовали РФ и КНР, показало всему миру, что Германия и Европейский союз не играют никакой роли в вопросе завершения противостояния. По мнению журналиста, украинский лидер на сегодняшний день готов к прямым переговорам.

Вторым сигналом является визит главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китай, который может сыграть важную роль в урегулировании конфликта. По мнению журналиста, официально Пекин занимает нейтральную позицию в данном вопросе, однако все же считается российским союзником. Третьим сигналом служит телефонный разговор предводителя киевского режима с экс-лидером США Дональдом Трампом, который многократно обещал завершить конфликт на Украине в кратчайший срок в случае победы на президентских выборах.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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Стало известно, какое российское оружие может уничтожить F-16 в небе над Украиной
BI: российские ракеты Р-37 могут уничтожить F-16 в небе над Украиной
31 июля 2024, 18:22

Фото: iStock/TebNad

Российские ракеты класса «‎воздух — воздух» Р-37 представляют огромную опасность для самолетов F-16, которые получат боевики ВСУ. Об этом пишет Business Insider.
«Россияне используют истребители Су-35 и МиГ-31, которые несут такие ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности, как Р-37. Ее возможности представляют большую угрозу для F-16», — отмечается в статье.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие Североатлантического Альянса в ядерной сфере.

F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Много лет состоит на вооружении у армии США и стран НАТО, одобрен для реэкспорта на Украину.

До этого Колумбийские наемники Вооруженных сил Украины напали на украинских военных. По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, один из наемников отказался отправляться на штурм российских позиций в Часовом Яре. Боевики ВСУ связали и бросили латиноамериканца в яму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нато
#всу
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#наемники
#истребители
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Первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину
31 июля 2024, 18:18

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Первая партия американских истребителей F-16, переданная странами НАТО, прибыла на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что первая партия включает в себя «небольшое количество истребителей».

В настоящее время неизвестно, смогут ли украинские лётчики сразу выполнять боевые задачи на новых истребителях или же потребуется время на их подготовку.

Ранее в МИД России заявляли, что поставка на Украину истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет восприниматься Москвой как угроза со стороны западных стран в ядерной сфере.

Также в России неоднократно заявляли о наличии оружия, способного сбивать такие самолёты.

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#украина
#сша
#истребитель f-16
#спецоперация
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Меркурис: украинские бригады стали массово отказываться выполнять приказы
31 июля 2024, 17:36

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что украинские бригады отказываются идти в самоубийственные контратаки и бунтуют против собственного командования.
По словам Меркуриса, это происходит с момента падения Авдеевки. В последнее время можно заметить, что выполнять приказы вышестоящего руководства отказываются именно командиры подразделений ВСУ, что служит достаточно необычным явлением, добавил британский аналитик.

Эксперт заключил, что это демонстрирует, насколько критична ситуация для украинских войск.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#эксперт
#всу
#украина
#спецоперация
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