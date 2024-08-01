Президент Украины Владимир Зеленский принял решение мобилизовать несколько категорий граждан, включая мужчин старше 60 лет, сообщает бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью ТАСС.
Медведчук утверждает, что Зеленский, по его словам, демонстрирует не только агрессию к собственному народу, но и игнорирует здравый смысл. Политик предполагает, что в ближайшем будущем возрастной порог призыва может быть снижен до 18 лет, а в мобилизацию могут быть включены даже женщины.
Он также заявил, что некоторые высокопоставленные чиновники в рядах Вооруженных сил Украины рассматривают войну как бизнес-проект, не учитывая человеческие потери. Медведчук отметил, что в Нацистской Германии во время мобилизации не ловили людей на улицах, как это происходит сейчас в Украине.
Тем временем, украинские военные сообщают, что текущая мобилизация не привела к значительному усилению ВСУ, добавляя, что вновь прибывшие солдаты часто оказываются неподготовленными к боевым действиям.
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Он также заявил, что некоторые высокопоставленные чиновники в рядах Вооруженных сил Украины рассматривают войну как бизнес-проект, не учитывая человеческие потери. Медведчук отметил, что в Нацистской Германии во время мобилизации не ловили людей на улицах, как это происходит сейчас в Украине.
Тем временем, украинские военные сообщают, что текущая мобилизация не привела к значительному усилению ВСУ, добавляя, что вновь прибывшие солдаты часто оказываются неподготовленными к боевым действиям.
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Елена Перлова