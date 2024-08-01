CNN: ВС РФ приближаются к ключевому для обороны ВСУ городу Красноармейску в ДНР

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Вооруженные силы РФ приближаются к ключевому для обороны ВСУ городу Красноармейску в ДНР, угрожая основным цепочкам снабжения. Об этом со ссылкой на аналитиков пишет CNN.
«Российские войска недавно добились значительных тактических успехов в этом районе, расположенном к северо-западу от Авдеевки», — цитирует издание слова аналитиков.По данным телеканала, Красноармейск, где до начала СВО жили 60 тысяч человек, хоть и не является крупным городом, но служит важным пунктом для обороны ВСУ, так как расположен недалеко от другого ключевого населенного пункта — Константиновки.
Ранее издание iDNES сообщало, что украинская армия терпит крах под Красноармейском из-за нехватки людей, а Генштаб ВСУ признал, что на этом направлении сложилась напряженная ситуация.
Уточнялось, что России удалось растянуть фронт благодаря удару через границу под Харьковом, из-за чего украинское руководство задействовало все боеспособные резервы. Обозреватель iDNES отметил, что ВСУ могут потерять ключевые позиции, если не смогут замедлить продвижение военных ВС РФ в районах между Авдеевкой и Красноармейском.
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Данил Пономарев