ВСУ 72 раза обстреляли территорию ДНР

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В течение последних 24 часов представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило о 72 случаях обстрела территории ДНР со стороны украинских вооруженных сил.
В результате обстрелов пострадали жители Горловки, Ясиноватского района, Донецка, Макеевки и Липового. Сведения о ранении семи гражданских лиц в районах Петровского и Кировского в Донецке, а также в Центрально-Городском районе Горловки также поступили.
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