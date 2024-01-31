Артиллеристы ЮВО продвинулась к передовым позициям ВСУ под Артемовском

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Артиллеристы 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск передвигают огневые точки ближе к передовым позициям украинских военных в районе Артемовска. Об этом рассказал командир подразделения с позывным «Ювелир».
«Артиллерия продвигается вперед, связано это с тем, что мы выбиваем второй и третий эшелон противника и, соответственно, передвигаемся дальше, чтобы доставать до следующей артиллерии (противника. — ред.)», — пояснил «Ювелир» в беседе с РИА Новости.
Боец добавил, что минометы работают совместно с пехотой. По его словам, так легче корректировать и наносить огонь по ВСУ. При этом российским минометчикам удается передвигать вооружение ближе к линии соприкосновения, что позволяет увеличить дальность стрельбы в тылу противника.
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