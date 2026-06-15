Артиллерия «Севера» поразила около десяти РЛС ВСУ под Харьковом
Командир гаубичной батареи с позывным «Кот» сообщил, что военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» поразили около десяти радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, операторы разведывательных БПЛА нашли эти цели во время изучения тыловых районов противника. После этого военные сразу передали координаты расчетам артиллерийских орудий и операторам дронов. «Кот» уточнил, что удары по РЛС нанесли в течение пяти минут. Он добавил, что это не дало противнику укрыть технику.
Командир отметил, что для вывода станции из строя расчетам хватает двух-трех снарядов. По его оценке, поражение РЛС лишает противника возможности вести разведку и обнаруживать укрытую технику и артиллерию.
Читайте также: