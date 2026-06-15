Мобилизованные убили двух инструкторов ВСУ в Черниговской области
В Черниговской области мобилизованные украинские военные убили двух инструкторов ВСУ, а затем их перевели в Житомирскую область. Об этом пишет РИА Новости.
По словам собеседника агентства, конфликт вспыхнул между военнослужащими 534-го инженерно-саперного батальона «Тиса» и инструкторами Вооружённых сил Украины. Источник уточнил, что столкновение произошло на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области. После этого зачинщиков отправили под город Звягель.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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