14 июня 2026, 09:59

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ за минувшие сутки отразили массированную ночную атаку дронов, нанесли высокоточные удары по командным узлам, артиллерии и опорным пунктам противника на нескольких направлениях, а также успешно провели контрбатарейную борьбу и охоту на тяжёлые гексакоптеры «Баба-Яга». Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Огонь танка Т-90М «Прорыв» по пункту управления БПЛА Ликвидация укрепрайона ВСУ в Константиновке Контрбатарейный удар на Добропольском направлении Уничтожение опорных пунктов ВСУ в Запорожской области Беспилотчики «Центра» чистят небо над Добропольем



Ночная работа ПВО

Огонь танка Т-90М «Прорыв» по пункту управления БПЛА

Ликвидация укрепрайона ВСУ в Константиновке

Контрбатарейный удар на Добропольском направлении

Фото: Минобороны РФ

Уничтожение опорных пунктов ВСУ в Запорожской области

Беспилотчики «Центра» чистят небо над Добропольем