Разгром укрепрайона в Константиновке, охота на «Бабу-Ягу» и огонь по ВСУ расчетами Т-90М «Прорыв»: последние новости СВО на 14 июня
ВС РФ за минувшие сутки отразили массированную ночную атаку дронов, нанесли высокоточные удары по командным узлам, артиллерии и опорным пунктам противника на нескольких направлениях, а также успешно провели контрбатарейную борьбу и охоту на тяжёлые гексакоптеры «Баба-Яга». Подробности читайте в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью с 20:00 по 07:00 российские расчёты противовоздушной обороны нейтрализовали 249 беспилотников ВСУ самолётного типа. Сбитые цели зафиксированы над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областями, над Республикой Крым и акваторией Азовского моря.
Огонь танка Т-90М «Прорыв» по пункту управления БПЛАСогласно данным Минобороны РФ, минувшим днем расчёт машины Т-90М «Прорыв» из 6-го полка 90-й гвардейской танковой дивизии соединения «Центр» поразил командирский узел вражеских беспилотников с закрытой огневой позиции. Укрытием для цели служил один из разрушенных частных домов в посёлке на Днепропетровском направлении. Танкисты использовали метод «кочующего миномёта»: быстрый выход на замаскированную точку, точные выстрелы навесной траекторией и немедленный уход.
Операторы дронов скорректировали поражение. После подтверждения ликвидации объекта бойцы скрылись за дымовой завесой, избежав контрбатарейного огня и атак коптеров. Уничтожение вражеского командного центра подорвало управление беспилотной авиацией ВСУ, нарушило координацию их ударов и расчистило путь для наступления российских штурмовых групп.
Ликвидация укрепрайона ВСУ в КонстантиновкеВС РФ продолжают зачистку оставшихся в Константиновке украинских формирований. Согласно данным Минобороны РФ, расчёты 238-й гвардейской артиллерийской бригады группировки «Юг» отработали по вражеским целям в данном районе. Воздушная разведка с помощью дронов засекла узел управления БПЛА и два укреплённых укрытия, размещённые внутри гражданских построек. Там противник безуспешно пытался укрыться от непрекращающегося огня. После проверки полученных координат орудие 2А36 «Гиацинт-Б» нанесло прицельные поражения. Объекты уничтожены вместе с личным составом и специальным снаряжением.
Контрбатарейный удар на Добропольском направленииВоеннослужащие 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии соединения «Центр» из буксируемой 130-мм гаубицы М-46 поразили неприятельское полевое орудие в ходе контрбатарейной дуэли. Разведка с помощью беспилотников обнаружила вражескую артсистему, скрытую в лесной полосе. Получив приказ, расчёт М-46 снял маскировку, перевёл пушку в боевое положение и выпустил 130-мм фугасные заряды по выявленному объекту с дистанции свыше 25 км.
Ликвидация вражеской пушки позволила штурмовым отрядам продвинуться вперёд с меньшими потерями и закрепиться на более удобных позициях. Артиллеристы продолжают плановые стрельбы, контрбатарейную работу и нейтрализацию укреплённых огневых средств ВСУ. Слаженные действия подразделения снижают угрозы для пехоты и обеспечивают эффективную зачистку занятых рубежей.
Уничтожение опорных пунктов ВСУ в Запорожской областиРазведчики БПЛА ВС РФ в Запорожской области выявили замаскированные в лесных полосах узлы обороны и сосредоточения пехоты противника. Переданные координаты легли в основу целеуказания для артиллерии. Расчёты 122-мм гаубиц Д-30 произвели наводку и накрыли позиции украинских подразделений. Огневой удар полностью уничтожил укрытия, оборудованные в лесополосе, а также весь личный состав, который там находился.
Кроме того, разведка засекла в небе над Запорожской областью неприятельские тяжёлые гексакоптеры «Баба-Яга». К перехвату привлекли расчёты FPV-дронов 120-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки «Восток». Операторы выполнили серию прицельных атак. Вражеские ударные беспилотники ликвидированы. Помимо воздушных целей, поражены обнаруженные выносные антенны для управления коптерами и квадроциклы, служившие для подвоза дронов и боезапаса. Все вскрытые объекты уничтожены. Налёт противника прекращён.
Беспилотчики «Центра» чистят небо над ДобропольемПодразделения войск беспилотных систем 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии соединения «Центр» ведут непрерывную работу на Добропольском направлении. Личный состав осуществляет воздушную разведку, захватывает вражеские летательные аппараты, выявляет наземные объекты, корректирует авиаудары и артиллерийский огонь, а также фиксирует на видео уничтожение позиций, техники и живой силы ВСУ.
Минувшей ночью в ходе «свободной охоты» операторы дронов-истребителей сбили в воздухе пять тяжёлых ударных гексакоптеров и два разведывательных БПЛА. Ранее эти устройства затрудняли продвижение штурмовых отрядов ВС РФ на передовой. По словам военнослужащих, работа расчётов всех видов беспилотников непосредственно способствует сохранению жизней штурмовиков и разведчиков, действующих на передовой линии.