При атаке БПЛА на Тульский городской округ погибли три человека, ещё трое пострадали

15 июня 2026, 04:31

Фото: iStock/Terry Papoulias

В результате ночной атаки беспилотников на жилой сектор городского округа Тула погибли три человека. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.





Он добавил, что ещё трое жителей, включая маленького ребёнка, получили ранения. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.





«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления!», — написал Миляев.