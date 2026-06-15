При атаке БПЛА на Тульский городской округ погибли три человека, ещё трое пострадали
В результате ночной атаки беспилотников на жилой сектор городского округа Тула погибли три человека. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Он добавил, что ещё трое жителей, включая маленького ребёнка, получили ранения. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления!», — написал Миляев.По его словам, из-за налета дронов несколько частных домов и коммерческих строений в посёлках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский получили различные повреждения. В настоящий момент на месте работают экстренные службы, сотрудники областного правительства и городской администрации. Власти развёрнули оперативный штаб, и опасность новых ударов БПЛА в регионе сохраняется.