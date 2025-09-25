Артисты и документалисты RT приехали к бойцам СВО в госпиталь Звенигорода

25 сентября 2025, 11:02

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

Звёзды российской эстрады Николай Басков, Лариса Долина, Елена Север и Денис Майданов вместе с документалистами RT приехали в госпиталь Звенигорода, чтобы поддержать бойцов ВС РФ, получивших ранения в зоне проведения спецоперации на Украине.





По данным RT, артисты провели концерт для бойцов СВО, а после посетили палаты тех, кто попасть на выступление не смог из-за тяжёлого состояния.





«Среди гостей был сотрудник RT и ветеран СВО Илья Казаков, потерявший на передовой ноги. Своим примером он мотивировал бойцов, как не отчаиваться и верить в то, что всё можно преодолеть», — говорится в материале издания.

