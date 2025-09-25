Артисты и документалисты RT приехали к бойцам СВО в госпиталь Звенигорода
Звёзды российской эстрады Николай Басков, Лариса Долина, Елена Север и Денис Майданов вместе с документалистами RT приехали в госпиталь Звенигорода, чтобы поддержать бойцов ВС РФ, получивших ранения в зоне проведения спецоперации на Украине.
По данным RT, артисты провели концерт для бойцов СВО, а после посетили палаты тех, кто попасть на выступление не смог из-за тяжёлого состояния.
«Среди гостей был сотрудник RT и ветеран СВО Илья Казаков, потерявший на передовой ноги. Своим примером он мотивировал бойцов, как не отчаиваться и верить в то, что всё можно преодолеть», — говорится в материале издания.Кроме того, военным показали фильм «Сила».
Мероприятие провели в рамках проекта «Песни и кино — нашим героям», организованного «RT.Док: Время наших героев» совместно с RU.TV.