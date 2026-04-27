Артём Жога: Народная любовь к моему сыну огромная

27 апреля 2026, 22:15

Артём Жога (Фото: kremlin.ru)

Жители Донбасса по-прежнему чтят память бывшего командира батальона «Спарты» Владимира Жоги, который погиб при освобождении Волновахи. Об этом рассказал отец героя — полномочный представитель президента в УрФО и Герой ДНР Артём Жога.





Он рассказал, что в Донбассе любят и ценят Володю. Он в самом юном возрасте познал, что такое ответственность и патриотизм, и встал на защиту родины.





«Володя всегда был открыт для людей, никогда не отказывал в общении. Поэтому народная любовь к нему была и есть огромная. Сейчас она выливается в память о Володе. Когда я приезжаю к сыну на кладбище, там всегда лежат цветы», — рассказал Жога в разговоре с RT.