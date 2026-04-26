«Это семья»: Артем Жога об отношениях с командиром и бойцами батальона «Спарта»
RT: Артем Жога регулярно ездит в Донбасс и сохраняет связь с батальоном «Спарта»
Герой ДНР и полпред президента в УФО Артем Жога продолжает посещать Донбасс и поддерживает связь с батальоном «Спарта». Его слова передает телеканал RT.
Жога отметил, что поездки получаются короткими — максимум день-два. Он старается попадать на все памятные даты, связанные с его погибшим на СВО сыном Владимиром.
«С батальоном «Спарта» и с командиром всегда на связи. Созваниваемся, списываемся. Это семья, а со своей семьей, с родными и близкими никогда не теряется контакт», — сказал Жога, добавив, что по возможности помогает бойцам с обеспечением необходимым.Батальон «Спарта» был создан ополчением в 2014 году и прославился в боях против ВСУ, в том числе в Донецком аэропорту и под Дебальцево.