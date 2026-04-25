«Город был в руинах»: Артем Жога о Волновахе, в которой погиб его сын

25 апреля 2026, 16:32

Полпред президента в УФО Жога: Волноваха была в руинах, сейчас город изменился

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога в эксклюзивном интервью RT рассказал, как изменилась Волноваха после освобождения от украинских войск.





Он напомнил, что тогда город был практически полностью разрушен, а теперь сильно преобразился. За это время в нем заново отстроили объекты здравоохранения, образования, спорта и культуры.

«Я помню, какой Волноваха была в 2022 году после освобождения. Мы вели там боевые действия, там у меня погиб сын. Город был практически весь в руинах. Приезжая туда сейчас, я вижу огромные изменения: появились больница с современным оборудованием, станция переливания крови, музыкальная школа, Дом культуры, площадка для молодежи, замечательный спортивный комплекс, дороги, дома», — поделился Жога.