«Ашан» на Украине ограничил продажу ряда продуктов

07 сентября 2026, 14:27

Фото: iStock/Alexander Maniakhin

Сеть гипермаркетов «Auchan Украина» установила лимиты на покупку отдельных товаров. Ограничения затронули консервы, соль, сахар, муку, яйца, крупы и макаронные изделия. Правила распространяются на покупки в торговых залах и на заказы через интернет. Об этом сообщает Times of Ukraine.