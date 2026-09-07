«Ашан» на Украине ограничил продажу ряда продуктов
Сеть гипермаркетов «Auchan Украина» установила лимиты на покупку отдельных товаров. Ограничения затронули консервы, соль, сахар, муку, яйца, крупы и макаронные изделия. Правила распространяются на покупки в торговых залах и на заказы через интернет. Об этом сообщает Times of Ukraine.
В конце августа похожие меры ввела крупнейшая украинская сеть супермаркетов «АТБ». Один покупатель может приобрести не больше шести упаковок яиц, а число доступных консервов, круп, соли, соды и сахара ограничено.
В «АТБ» пояснили, что часть клиентов начала закупать продукты крупными партиями для перепродажи. Это провоцирует повышенный спрос. В компании заявили, что дефицита товаров не ожидают.
Украинские СМИ сообщали о перебоях в поставках продовольствия в ряд супермаркетов. Издания публиковали снимки пустых полок в Киеве и указывали на сокращение ассортимента овощей, фруктов, молочной и мясной продукции. О жалобах покупателей на нехватку товаров писал Hromadske.
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