Asia Times: Самая острая битва разгорается сейчас в районе Часова Яра

Фото: istockphoto/zabelin
Наиболее серьёзные бои разгораются сейчас в районе Часова Яра. Этот город располагается всего в десяти километрах к западу от Артёмовска (украинское название Бахмут).
Об этом пишет издание Asia Times. Автор публикации отмечает, что если город падёт, то это станет ещё одним свидетельством того, что Россия сохраняет за собой стратегическую инициативу, несмотря на полученный Киевом новый пакет американской военной помощи.
В материале также делается предположение о том, что продолжающееся неуклонное продвижение российских войск указывает на вероятные сложности ВСУ с распределением поставок. Запасы жизненно важной военной техники и боеприпасов украинской армии настолько истощились, что поражение Киева стало видеться не только возможным, но и наиболее вероятным, заключает автор статьи.
Читайте также:
В ДНР сообщили, что ВСУ пытаются бежать с позиций в Красногоровке
«Самая угрожающая ситуация»: Командир ВСУ сделал страшное признание
Котенок: ВС РФ прорвали оборону ВСУ в селе Нетайлово на Авдеевском направлении
Александр Бойцов