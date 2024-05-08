Котенок: ВС РФ прорвали оборону ВСУ в селе Нетайлово на Авдеевском направлении

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Вооруженные силы России прорвали оборону украинских войск в центре населенного пункта Нетайлово в ДНР. Об этом проинформировал военкор Юрий Котенок в своём Телеграм-канале.
Российские войска заняли несколько зданий, в том числе школу, отметил корреспондент.
Ранее глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что ВСУ готовятся к наступлению ВС РФ в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Противник отходит в направлении Карловки», — сообщил Котенок.
Ранее глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что ВСУ готовятся к наступлению ВС РФ в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак