«Самая угрожающая ситуация»‎: Командир ВСУ сделал страшное признание

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Заместитель командира штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин заявил, что сейчас на фронте складывается самая угрожающая ситуация с начала конфликта. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Мы не знаем точных сценариев – Харьков, Юг, Донбасс или все вместе, еще и с определенными наступательными действиями на границе. Но к наступлению они (российские войска) готовятся», — сказал он.
Он отметил, что пока ВСУ буксовали и затягивали новую мобилизацию, Россия готовилась к крупному наступлению. По его словам, российская армия постоянно совершенствуется.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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