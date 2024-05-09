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«Самая угрожающая ситуация»‎: Командир ВСУ сделал страшное признание

Командир бригады ВСУ назвал ситуацию на фронте самой угрожающей с начала СВО
09 мая 2024, 12:22
Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Заместитель командира штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин заявил, что сейчас на фронте складывается самая угрожающая ситуация с начала конфликта. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Мы не знаем точных сценариев – Харьков, Юг, Донбасс или все вместе, еще и с определенными наступательными действиями на границе. Но к наступлению они (российские войска) готовятся», — сказал он.

Он отметил, что пока ВСУ буксовали и затягивали новую мобилизацию, Россия готовилась к крупному наступлению. По его словам, российская армия постоянно совершенствуется.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#Харьков
Sky News: После Часова Яра армия России войдёт в самое сердце Украины
09 мая 2024, 12:07

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Взятие Часова Яра позволит российским войскам продвинуться вглубь центральных областей Украины. К тому же, расположенные поблизости города Константиновка, Краматорск и Славянск окажутся под ударами российской артиллерии.
Об этом в интервью изданию Sky News заявил назначенный Киевом глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин. Он отметил, что Часов Яр находится на возвышенности. Такое расположение делает населённый пункт очень удобным для дислокации орудий и последующего обстрела окрестностей. В случае же прорыва фронта российские войска смогут войти в центральные районы, «в сердце Украины», как выразился руководитель ОВА.

Затем чиновник, как водится, начал просить у Запада оружия и боеприпасов. Он рассказал, что российская артиллерия и авиация за сутки наносят от полутора до двух с половиной тысяч ударов по позициям ВСУ, которые не могут отвечать сообразно из-за дефицита снарядов.

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#часов яр
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Стало известно, что на Украине была построена сеть скрытых заводов
El Mundo: на Украине построили сеть скрытых заводов, часть из них — подземные
09 мая 2024, 12:02

Фото: istock / Sergey Dolgikh

На Украине была построена сеть скрытых заводов. Об этом пишет испанская газета El Mundo.
Отмечается, что часть предприятий являются подземными, а другие скрыты маскировкой. Сообщается, что такую сеть построил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Стало известно, что с прошлого года объемы производства увеличились в три раза. Местонахождение заводов держится в секрете.

Ранее стало известно, от чего зависит производство БПЛА на Украине. По данным газеты Wall Street Journal, зависит оно от наличия коммерчески доступных китайских компонентов. Издание напомнило, что в первые дни СВО Украина смогла переделать китайские беспилотники Mugin-5. Позже эти и другие дроны стали заменяться украинскими. Офицер украинской военной разведки, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что лишь 20% беспилотников, выпущенных украинской стороной, достигают своих целей из-за помех РФ.

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#украина
#завод
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Штурмы ВСУ в Вербовом и прорыв обороны в Берестовом: последние новости СВО
09 мая 2024, 11:49

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Российская армия идет в наступление сразу на нескольких участках фронта. ВСУ стремятся сдержать оборону и штурмуют позиции ВС РФ малыми группами. О том, где удалось прорвать оборону противника российским воскам, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


Российская армия продолжает продвигаться в районе Работино. Есть тактические успехи, но фиксация продвижения ВС РФ усложняется отсутствием стандартных разграничений населённого пункта. Об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo».
По информации портала «Рыбарь», ВСУ пытались штурмовать российские позиции малыми группами в районе Вербового, но безуспешно.


Донецкое направление


В районе Новомихайловки ВС РФ продолжают развивать наступление в направлении Парасковиевки. В Георгиевке продолжаются ожесточённые встречные бои.

Также российские войска идут в штурмы в Красногоровке. Тяжелые бои зафиксированы в Нетайлово.

Часовоярское направление


На Часовоярском направлении ЛБС без существенных изменений. Продолжаются бои в восточном пригороде Часов Яра и на северном и южном флангах.

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Времевское направление


ВСУ наносят удары по российским позициям кассетными боеприпасами. В районе Старомайорского идут ожесточенные бои. ВС России закрепились на южной окраине Урожайного, контратаки противника успеха не имеют.


Харьковское направление


ВС РФ удалось прорвать оборону ВСУ н.п. Берестовое, бои идут с 28 апреля 2024 года. Ранее Армия России заняла Кисловку и Котляровку.

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#контрнаступление
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Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ
Подполье: ВС России ударили по расположению ВСУ в николаевском поселке Зеселье
09 мая 2024, 11:45

Фото: istock / aapsky

Удар нанесен по расположению украинских военных в поселке Зеселье Николаевской области на юге Украины. Об этом пишет «‎РИА Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Он отметил, что было два прилета в Заселье. По его словам, сегодня через Николаев поедет вереница микроавтобусов с надписью «груз 200». Лебедев сообщил, что прилетели те две «Герани», которые сбили.

«Тут сами понимайте: или сбили и они упали в бандеровскую располагу, или не сбили и они упали в бандеровскую располагу. Одно из двух», — написал он.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее подполье сообщило о трех «прилетах» по Одесской области. Перед серией взрывов в регионе сработали сигналы оповещения.

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#николаев
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99-летний ветеран ВОВ Шелудько заявил, что принял бы участие в СВО
09 мая 2024, 11:18

Фото: iStock/Olga Chetvergova

99-летний ветеран ВОВ Владимир Шелудько из Донецка заявил, что принял бы участие в СВО на Украине. Об этом пишет «РИА Новости».
Ветеран рассказал, что на Украине живут его родственники. Он отметил, что это его родная земля. По его словам, если бы он был строевой, то принял бы участие в СВО.

Шелудько выразил уверенность, что Россия одержит победу в военном противостоянии. Он считает, что россияне и украинцы будут жить вместе. Однако победу не стоит затягивать, заключил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#лидер
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Рогов заявил о продвижении российских войск на Времевском направлении
Рогов: российские войска продвигаются в селах Урожайное и Старомайорское
09 мая 2024, 11:08

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На времевском направлении запорожской линии фронта российские войска продвигаются в селах Урожайное и Старомайорское, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он отметил, что в этих селах ВСУ понесли большие потери.

«Есть успехи в Урожайном и Старомайорском. Там идет продвижение наших войск. В Урожайном наши зашли в село и закрепились на южных окраинах, в Старомайорском — продвигаются вглубь при поддержке артиллерии», — сказал Рогов.
Урожайное и Старомайорское расположены на стыке Запорожской области и ДНР и были захвачены ВСУ в ходе контрнаступления летом 2023 года. Российские войска теперь успешно продвигаются в этих районах, поддерживаемые артиллерией, что способствует укреплению позиций на южных окраинах Урожайного и продвижению вглубь в Старомайорском.

Минобороны 8 мая также сообщало, что военные подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и отразили две контратаки украинских вооруженных сил в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР.

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Командир ВСУ Лёва заявил о пугающем количестве действующих российских БПЛА
09 мая 2024, 08:37

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Российские военные начали применять огромное количество ударных беспилотников в зоне боевых действий. Число российских БПЛА просто пугает.
Об этом в интервью немецкому телеканалу N-TV рассказал командир Вооружённых сил Украины по имени Лёва. Он отметил, что дроны, конечно, применялись и прежде, но таких масштабов атак с российской стороны раньше не было.

«Сейчас это действительно страшно», — сказал украинский офицер.

Он также отметил разнообразие российских беспилотников. Один только «Ланцет» применяется в различных модификациях и с разным наполнением боевой части. Отмечается, что во время активной работы этих БПЛА, а также дронов Zala и «Орлан» украинская артиллерия не может эффективно поддерживать действия пехоты, так как артиллеристы просто не могут поднять головы из-за действий российских беспилотников.

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#всу
#беспилотник
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В Госдуме заявили об уничтожении кадровой украинской армии
09 мая 2024, 08:22

Фото: istockphoto/Olena_Z

Украина уже практически полностью лишилась кадровой армии. Воюют теперь в основном мобилизованные и наёмники.
Об этом заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет. В беседе с РИА Новости он сказал, что именно поэтому Киев стремится привлечь иностранные войска. Украине попросту некем воевать, считает парламентарий.

Режим Зеленского проявляет маниакальное желание привлечь на Украину иностранный военный контингент, чтобы с помощью западных интервентов удержаться у власти, продолжил депутат. По его словам, украинцы всё больше прозревают в последнее время, а потому становится всё меньше желающих воевать и умирать за киевский режим.

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Подполье сообщило о трех «прилетах» по Одесской области
Подполье: в Одесской области ночью зафиксировали три взрыва в районе портов
09 мая 2024, 08:18

Фото: iStock/Leonid Ikan

Минувшей ночью в Одесской области прогремели три взрыва. Три «прилета» зафиксированы в районе портовой инфраструктуры. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев изданию РИА Новости.
По его словам, один взрыв прогремел в Черноморске, второй в районе порта в Аккермане. Лебедев отметил, что было еще одно попадание.

Перед серией взрывов в регионе сработали сигналы оповещения.

Прежде сообщалось о пресечении попытки террористической атаки со стороны ВСУ российской системой ПВО. Средства обороны уничтожили 2 беспилотника над Клинцовским районом Брянской области. В результате происшествия никто не пострадал.

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