Asia Times: Военные НАТО уже участвуют в украинском конфликте

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Военнослужащие Североатлантического альянса уже сейчас принимают активное участие в боевых действиях на Украине. Хотя в НАТО заявляют, что они не будут воевать, а только обслуживать сложное западное оборудование.
Однако если при помощи этого оборудования ведётся обстрел российских позиций, то присутствие так называемых «военных советников» можно интерпретировать только как активное участие в боевых действиях. Об этом пишут обозреватели издания Asia Times. В публикации указано, что таким образом Запад пытается залатать дыры в рядах ВСУ и не допустить победы России в конфликте, опасаясь, что это нанесёт НАТО непоправимый удар.
Автор материала отмечает, что это далеко не первый случай, когда США называют своих военных, участвующих в боевых действиях на территории других государств, «военными советниками». То же самое американцы проделывали во Вьетнаме. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что некоторые страны блока направили на Украину своих военных советников.
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Александр Бойцов