На Западе описали возможный функционал военных НАТО на Украине

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Военнослужащие из европейских стран НАТО в случае отправки их контингента могли бы обслуживать системы противовоздушной обороны и осуществлять охрану границ. Об этом заявил подполковник Военно-воздушных сил США Джахара Матисек.
В статье для журнала Foreign Affairs, соавторами которой выступили полковник армии США в отставке Алекс Кроутер и глава Школы международных отношений и профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс Филлипс О'Брайен, он призвал европейских лидеров всерьёз рассмотреть возможность отправки своих военных на Украину.
По мнению авторов публикации, европейские военные могли бы заменить украинцев, которые выполняют логистические функции, например, обслуживание и ремонт боевых машин. Также солдаты НАТО могли бы заниматься разминированием и обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов, патрулированием границ Украины.
Эксперты полагают, что присутствие европейских военных поддержало бы моральный дух украинцев и убедило бы их, что будущее их страны — в Европе.
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По мнению авторов публикации, европейские военные могли бы заменить украинцев, которые выполняют логистические функции, например, обслуживание и ремонт боевых машин. Также солдаты НАТО могли бы заниматься разминированием и обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов, патрулированием границ Украины.
Эксперты полагают, что присутствие европейских военных поддержало бы моральный дух украинцев и убедило бы их, что будущее их страны — в Европе.
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Александр Бойцов