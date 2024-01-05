Asia Times: ВСУ несут тяжелые потери из-за контратак ВС России

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ВСУ понесли большие потери в результате контратак российских военных.
Об этом пишет Asia Times. Сообщая, что в результате безжалостных контратак ВСУ понесли большие потери.
По предположениям журналистов, именно из-за таких потерь украинские генералы считают необходимым провести мобилизацию 500 тысяч граждан.
Ранее сообщалось, что ВС РФ оказывают сильное давление на украинские войска, перехватив инициативу по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.
По словам Ваннера, продвижение российской армии вперед становится все сильнее. Журналист отметил, что за последние дни РФ наносила массированные ракетные удары по украинской территории и при этом боевые действия на фронте не останавливались.
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«В том числе на протяженном участке линии фронта в Донбассе», —сказано в материале.
Ранее сообщалось, что ВС РФ оказывают сильное давление на украинские войска, перехватив инициативу по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.
По словам Ваннера, продвижение российской армии вперед становится все сильнее. Журналист отметил, что за последние дни РФ наносила массированные ракетные удары по украинской территории и при этом боевые действия на фронте не останавливались.
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Мария Фирсова