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Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья в первые дни работы приняла 205 заявлений

Фото: пресс-служба МИМП МО

Фото: пресс-служба МИМП МО

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В Московской области начала работу региональная Ассоциация ветеранов СВО и уже приняла 205 заявлений от участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
Организация создана по инициативе президента Владимира Путина и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. За первые дни работы там приняли 205 заявлений от участников СВО. Региональную ассоциацию возглавил участник спецоперации, трижды кавалер Ордена Мужества Кирилл Лосунчуков. Сопредседатели – депутат Госдумы Сергей Колунов и руководитель областного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова. Исполнительный директор – Наталья Нестерова. В число участников ассоциации войдет и региональное правительство.
«Эта ассоциация – объединение товарищей, которые прошли схожие жизненные испытания. Мы будем защищать права и интересы ветеранов, заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения, увековечивать память павших защитников Отечества. Сейчас мы формируем местные ячейки на территории муниципальных образований Подмосковья. Их руководителями станут ветераны спецоперации. Это будет помогать интеграции ветеранов в общественно-политическую жизнь», – сказал Лосунчуков.


Как отметили в министерстве, офис организации расположен по адресу: Московская область, Красногорск, Ильинское шоссе, дом 1А, помещение 9АВ, офис №14.

Официальный канал ассоциации.

Телефон: +7 (925) 944-50-60.

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Призывавший расправляться с бойцами СВО чиновник Артём Примак упал с многоэтажки
14 февраля 2025, 14:45

Фото: iStock/maxim4e4ek

Сотрудник мэрии города Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае Артём Примак, призывавший расправляться с бойцами СВО, найден мертвым под многоэтажкой. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Отмечается, что прохожие заметили лежащего под окнами жилого дома мужчину. Они вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли спасти 44-летнего пострадавшего и констатировали его смерть.

Выяснилось, что скончавшимся оказался Артём Примак. В отношении него недавно возбудили уголовное дело об экстремизме за призывы расправляться с участниками конфликта на Украине. Чиновник записывал видео с извинениями за свои слова и говорил о раскаянии, однако это не повлияло на выдвинутые против него обвинения.

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На Чернобыльской АЭС прогремел взрыв. Под удар попал саркофаг четвёртого энергоблока
На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС прогремел взрыв
14 февраля 2025, 14:29

Фото: iStock/Oleksii Hlembotskyi

Взрыв прогремел на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) в ночь на 14 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Отмечается, что сотрудники агентства услышали на станции взрыв, после которого вспыхнул пожар. Позже выяснилось, что в защитный саркофаг, закрывающий повреждённый аварией 1986 года четвёртый энергоблок, врезался украинский беспилотник.

Удар прогремел в районе 1:50 в ночь на 14 февраля.

Дрон повредил второй саркофаг над энергоблоком, установленный 10 июля 2019 года. Он накрыл устаревший первый саркофаг, известный под названием «Укрытие».

Владимир Зеленский заявил, что защитный корпус получил существенные повреждения. Он подчеркнул, что наблюдение за радиационным фоном ведётся без остановки. С момента удара дрона он не повышался.

Зеленский обвинил в ударе российскую сторону. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, вероятнее всего, речь в очередной раз идёт о провокации и подтасовке от киевского режима.

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет также назвал произошедшее спланированной провокацией. Он отметил, что Зеленский готов поставить мир под угрозу ядерной катастрофы, лишь бы не допускать потепления отношений между Россией и США.

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«С удовольствием»: Борис Гребенщиков* признался, что оказывает помощь украинским больницам
14 февраля 2025, 13:19

Борис Гребенщиков* (фото: Telegram @bg_plus_music)

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков* признался, что оказывает финансовую помощь украинским больницам. Telegram-канал «Хуже и не скажешь» опубликовал отрывок из интервью музыканта.
Исполнитель рассказал, что к нему обратились из-за нехватки лекарств и медицинского оборудования. Он собрал альбом из редких произведений любимых музыкантов, которые «с удовольствием пожертвовали» это одному из госпиталей в Киеве.

«Они сказали, что у них тяжёлое положение. Я решил, что тут я могу помочь. И все мои английские и американские музыканты в этом участвовали. Никто об этом особенно не знал», – отметил Гребенщиков*.
Музыкант подчеркнул, что специально не афишировал оказание помощи. Украинские СМИ также не сообщали об этом.

Напомним, что Гребенщиков* покинул Россию после начала СВО и обосновался в Лондоне.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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Стало известно, как будут развиваться переговоры России и США
Экономист Колташов: переговоры России и США будут развиваться по синусоиде
14 февраля 2025, 12:50

Фото: iStock/vchal

Переговоры России и США по вопросу конфликта на Украине будут развиваться по синусоиде — от позитивных решений к затяжным паузам и обратно. Об этом заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с «Татар-информом».
По его словам, ключевые вопросы о снятии санкций и нелегитимности Владимира Зеленского пока что были проигнорированы президентом США Дональдом Трампом. Он также подчеркнул, что на траекторию развития переговоров в первую очередь будет влиять ситуация на фронте.
«Трамп пока проигнорировал важнейшие российские даже условия к началу переговорного процесса, в частности, снятие санкций, наличие на Украине легитимных представителей, чтобы разговаривать. Все это очень важно, поскольку Трамп пока и на миллиметр не сдвинулся. Впереди очень сложный процесс диалога. Не переговоров, а предпереговоров по Украине. На диалог будет оказывать влияние прежде всего фронт», — пояснил эксперт.
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В Госдуме объяснили, что переговоры Путина и Трампа значат для России
Депутат Белик: переговоры Путина и Трампа вызывают сдержанный оптимизм
14 февраля 2025, 12:43

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вызывают сдержанный оптимизм в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его мнению, сам факт состоявшегося диалога — большой шаг в геополитической ситуации.
«То, что есть диалог, возобновление прямых контактов, даже точки соприкосновения в ряде вопросов, — это, несомненно, положительные аспекты, потому что с администрацией Байдена, упорно выступающей за эскалацию и настроенной на конфронтацию, говорить было нереально и бессмысленно», — отметил Белик в беседе с RT.
Своим мнением о переговорах Путина и Трампа поделился и депутат Госдумы Даниил Бессарабов. В разговоре с «Известиями» он подчеркнул, что разговор между главами государств показал, что предыдущему руководству США во главе с Джо Байденом не удалось изолировать Россию от всего мира. По его словам, президенту РФ удалось пробить «стену глупости», которую выстроили западные элиты «из своего высокомерия и фобий».
«Наш президент неоднократно заявлял, что, сотрудничая, Россия и США могли бы принести миру больше пользы. Владимир Путин постоянно подчеркивает открытость нашей страны к диалогу, но при этом глава государства остается непреклонным в одном — интересами России и россиян он не поступится!» — заявил парламентарий.
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