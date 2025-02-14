Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья в первые дни работы приняла 205 заявлений

Фото: пресс-служба МИМП МО
В Московской области начала работу региональная Ассоциация ветеранов СВО и уже приняла 205 заявлений от участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
Организация создана по инициативе президента Владимира Путина и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. За первые дни работы там приняли 205 заявлений от участников СВО. Региональную ассоциацию возглавил участник спецоперации, трижды кавалер Ордена Мужества Кирилл Лосунчуков. Сопредседатели – депутат Госдумы Сергей Колунов и руководитель областного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова. Исполнительный директор – Наталья Нестерова. В число участников ассоциации войдет и региональное правительство.
Как отметили в министерстве, офис организации расположен по адресу: Московская область, Красногорск, Ильинское шоссе, дом 1А, помещение 9АВ, офис №14.
Официальный канал ассоциации.
Телефон: +7 (925) 944-50-60.
Читайте также:
Стало известно, как будут развиваться переговоры России и США
В Госдуме объяснили, что переговоры Путина и Трампа значат для России
Трамп дал оценку своим переговорам с Путиным и Зеленским
«Эта ассоциация – объединение товарищей, которые прошли схожие жизненные испытания. Мы будем защищать права и интересы ветеранов, заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения, увековечивать память павших защитников Отечества. Сейчас мы формируем местные ячейки на территории муниципальных образований Подмосковья. Их руководителями станут ветераны спецоперации. Это будет помогать интеграции ветеранов в общественно-политическую жизнь», – сказал Лосунчуков.
Как отметили в министерстве, офис организации расположен по адресу: Московская область, Красногорск, Ильинское шоссе, дом 1А, помещение 9АВ, офис №14.
Официальный канал ассоциации.
Телефон: +7 (925) 944-50-60.
Читайте также:
Стало известно, как будут развиваться переговоры России и США
В Госдуме объяснили, что переговоры Путина и Трампа значат для России
Трамп дал оценку своим переговорам с Путиным и Зеленским
Лора Луганская