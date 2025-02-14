Стало известно, как будут развиваться переговоры России и США

Фото: iStock/vchal
Переговоры России и США по вопросу конфликта на Украине будут развиваться по синусоиде — от позитивных решений к затяжным паузам и обратно. Об этом заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с «Татар-информом».
По его словам, ключевые вопросы о снятии санкций и нелегитимности Владимира Зеленского пока что были проигнорированы президентом США Дональдом Трампом. Он также подчеркнул, что на траекторию развития переговоров в первую очередь будет влиять ситуация на фронте.
«Трамп пока проигнорировал важнейшие российские даже условия к началу переговорного процесса, в частности, снятие санкций, наличие на Украине легитимных представителей, чтобы разговаривать. Все это очень важно, поскольку Трамп пока и на миллиметр не сдвинулся. Впереди очень сложный процесс диалога. Не переговоров, а предпереговоров по Украине. На диалог будет оказывать влияние прежде всего фронт», — пояснил эксперт.Читайте также:
В Госдуме объяснили, что переговоры Путина и Трампа значат для России
Трамп дал оценку своим переговорам с Путиным и Зеленским
Зеленского снова поймали на лжи о выборах на Украине
Данил Пономарев