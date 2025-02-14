Владимир Зеленский врет о сложности проведения выборов на Украине и отказе народа от их проведения во время боевых действий, потому что боится проиграть и потерять власть. Об этом заявил политолог Евгений Мезенцев, комментируя соответствующее заявление главы киевского режима, с которым саркастически согласился Илон Маск. По его словам, любой кандидат, выступающий за мир с Россией, выиграет, так как Украина устала от военных действий.