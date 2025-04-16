Ветераны СВО Подмосковья подписали договор о сотрудничестве с «Боевым Братством»

Фото: пресс-служба г.о. Химки
Соглашение о сотрудничестве подписала Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья со Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое Братство». Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Химки. Соответствующий документ подписали депутат Госдумы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО подмосковного региона Сергей Колунов и глава Московского областного отделения «Боевого Братства» Сергей Князев.
«Помощь участникам спецоперации занимает ведущее место в работе «Боевого Братства». За время работы с Ассоциацией мы познакомились со многими ветеранами и действующими участниками специальной военной операции. Будем продолжать и дальше совместную работу ради наших детей, ради нашего народа», — сказал Сергей Князев.Сергей Колунов добавил, что соглашение между организациями сделает более эффективной помощь ветеранам боевых действий.
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Никита Кротов