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Ветераны СВО Подмосковья подписали договор о сотрудничестве с «Боевым Братством»

Фото: пресс-служба г.о. Химки

Фото: пресс-служба г.о. Химки

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Соглашение о сотрудничестве подписала Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья со Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое Братство». Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Химки. Соответствующий документ подписали депутат Госдумы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО подмосковного региона Сергей Колунов и глава Московского областного отделения «Боевого Братства» Сергей Князев.
«Помощь участникам спецоперации занимает ведущее место в работе «Боевого Братства». За время работы с Ассоциацией мы познакомились со многими ветеранами и действующими участниками специальной военной операции. Будем продолжать и дальше совместную работу ради наших детей, ради нашего народа», — сказал Сергей Князев.
Сергей Колунов добавил, что соглашение между организациями сделает более эффективной помощь ветеранам боевых действий.

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10-летний мальчик погиб от взрыва мины-«колокольчика» в Белгородской области
16 апреля 2025, 19:38

Фото: istockphoto/N-sky

Десятилетний мальчик погиб в результате взрыва мины-«колокольчика» в Белгородской области. Об этом проинформировал в личном Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Десятилетний мальчик поднял с земли мину-«колокольчик», и она взорвалась у него в руках. К большому горю, от полученных ранений ребенок погиб до приезда бригады скорой помощи», — сказано в публикации.

Трагедия произошла в Маломихайловке Шебекинского округа. Губернатор соболезнует семье погибшего ребенка, он призвал объяснить детям, чтобы они не поднимали с земли неизвестные предметы. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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Команда Подольска завоевала золото соревнований по адаптивному спорту
16 апреля 2025, 18:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Команда Подольска «Корсар-Спорт» выиграла соревнования Фестиваля адаптивного спорта в командном зачёте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Состязания, которые состоялись в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье», посвятили 20-летию создания физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Корсар-Спорт». В фестивале участвовали 38 спортсменов из Подольска и других городов региона, участники СВО, проходящие реабилитацию в Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки».
«Участники спецоперации впервые побывали на таких соревнованиях и показали хорошие результаты. Ветераны высказали желание и дальше участвовать в подобных мероприятиях», – сказал директор ФСКИ «Корсар-Спорт» Сергей Брагин.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Во время фестиваля прошли турниры по дартсу, корнхоллу, шаффлборду, новусу и настольной игре жульбак.

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Глава Красногорска Волков встретился с участниками СВО и их семьями
16 апреля 2025, 17:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Глава Красногорска Дмитрий Волков провёл приём участников спецоперации и их близких в Центре поддержки на улице Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Вместе с Волковым на приёме присутствовали депутат Госдумы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Колунов, председатель Совета депутатов Сергей Трифонов и руководитель местного отделения ассоциации Борисом Будник.
«Помимо повседневных вопросов, повышенное внимание уделили адаптации и вовлечению красногорских бойцов, которые возвращаются к прежнему ритму жизни. В ассоциации сейчас состоят 17 человек. Растёт запрос на получение образования и профессиональных навыков по программе губернатора «Герои Подмосковья», - говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Глава муниципалитета направил в работу обращения имущественного и правового характера, вопросы наличия парковочных пространств.

Волков поблагодарил каждому, кто даёт важные сигналы, включая волонтёров. Он назвал приоритетом обеспечение надёжного тыла для бойцов.

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Mash: задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
16 апреля 2025, 16:47

Фото: istockphoto/blinow61

Задержан бывший глава Курской области Алексей Смирнов, пишет Telegram-канал Mash. По информации журналистов, стражи порядка пришли к нему в дом в среду, 16 апреля.
Как уточнили авторы публикации, против Смирнова дал показания экс-гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, ранее арестованный в рамках дела о хищении при возведении фортификаций в регионе. Оба были связаны с Ивановской областью. По предварительным данным, там они могли принимать участие в хищении денег из фонда ЖКХ.

В начале марта врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщал, что власти помогут правоохранителям в деле о «Зубах дракона». Так назывались сооружения, о которых идет речь в уголовном деле о коррупции.

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Покарябал грудь и порвал платье: Сергею Никоненко 84 года. Правда о советских секс-скандалах и презрение к релокантам
16 апреля 2025, 14:36

Сергей Никоненко (Фото: РИА Новости/ Кирилл Зыков)

Сергей Никоненко, актёр театра и кино, кинорежиссёр и сценарист, сегодня, 16 апреля, празднует свой 84-й день рождения. За свою долгую карьеру, охватывающую более пятидесяти лет, он стал не только народным артистом РСФСР, но и символом целой эпохи в отечественном кинематографе, сыграв более чем в 210 фильмах.
В последние годы его имя стало ассоциироваться не только с выдающимися ролями, но и с яркой общественной позицией. В роли активного сторонника специальной военной операции и критика тех, кто покинул страну. О жизни и творчестве артиста читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Сергей Никоненко (Фото: скриншот д/ф «Простой непростой Сергей Никоненко» ТК Культура)

Сергей Никоненко родился 16 апреля 1941 года в Москве в простой рабочей семье. До начала войны мама с младенцем покинула Москву и отправилась в деревню, где вскоре оказалась на оккупированной территории. Они провели более года в партизанском отряде, где женщина проявила невероятную стойкость, работая прачкой и поваром.

Отец мальчика в то время сражался на другом фронте. Когда война закончилась, семья воссоединилась и вернулась в свою довоенную коммунальную квартиру в Москве.

В школьные годы Сергей увлекся музыкой и активно участвовал в различных мероприятиях: концертах, конкурсах и спектаклях. Его любовь к искусству проявилась рано — уже в 13 лет он твердо решил стать артистом, что стало основой его будущей успешной карьеры.

На пути к славе


Сергей Никоненко (Фото: скриншот д/ф «Простой непростой Сергей Никоненко» ТК Культура)

В 1958 году, сразу после окончания школы, он стал студентом ВГИКа, где обучался на курсе, который вели Герасимов и Макарова.

«Я после школы рабочей молодежи сразу поступал в четыре театральных вуза Москвы. Особенно хотел учиться в «Щуке», потому что это театральное училище было в пяти минутах ходьбы от моего дома. Но меня никуда не брали! Так что последняя надежда оставалась на ВГИК, который в те годы был не таким престижным, как потом, да и находился очень далеко. На троллейбусе номер 2 я целый час добирался до ВГИКа, и тогда мне казалось, что это целая вечность. И вот тут мне повезло, поскольку я попал на курс к Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой, которые уже в те годы были легендарными личностями. Когда я проучился у них всего два месяца, то понял, что должен быть благодарен тем четырем вузам, которые меня забраковали», — делился актер в одном из интервью.

В 1961 году Сергей Никоненко впервые появился на экранах в фильме «Сердце не прощает», где он исполнил роль Гриши Топилина.
На актерском образовании артист не остановился и, получив опыт работы на сцене, продолжил обучение на режиссёрском факультете ВГИКа и в 1971 году получил второй.

В послужном списке Сергея Никоненко более двухсот актёрских работ в кино и семнадцать режиссёрских работ. К половине из них он также написал сценарии. Среди самых ярких работ – главные роли в фильмах «Журналист», «Красная площадь», «Петрухина фамилия», «Пой песню, поэт», «Трын-трава», «Шестой», «Инспектор ГАИ», «Если можешь, прости», «Корабль пришельцев», «Парад планет», «Завтра была война», «Елки-палки!», «А поутру они проснулись», «Классик», «Охота жить».

Конфликты на съемках


Профессия актёра иногда бывает непростой из-за необходимости взаимодействовать с большим числом людей. Сергей Никоненко не стал исключением. Артист никогда не уходил со съёмочной площадки, что называется, «хлопнув дверью», но имел место в его жизни эпизод, когда артисту пришлось ударить режиссёра.

На съёмках картины «Земляки» режиссёр Валентин Виноградов начал капризничать. Съёмочный процесс откладывался, потому что режиссёр голодный, покормили, там ещё отговорки начались. Последней каплей стали слова режиссёра о том, что девочка на площадке ему понравилась и когда он наладит с ней отношения, тогда и продолжат снимать. На этом терпение Никоненко закончилось.

«Я администратору говорю: «Ну-ка подними его». Тот поднял. Я ему в печень — бах! «Ты вообще не имеешь морального права снимать такой материал шукшинский!» Я сам развел всю ту мизансцену с Владом Заманским, а Виноградову сказал: «Говори «мотор» и больше, гад, ни слова!» Он шепчет: «Мотор!» (Хохочет.) Хотя не без способностей был режиссер, но вот… Подонок!» — цитирует слова артиста на своем канале журналист Андрей Колобаев.

Стоит заметить, что неприязнь актёра к режиссёру была еще после съёмок, проходивших ранее в Нижнем Новгороде. Тогда Виноградов силой склонял к близости актрису Галю Ненашеву.

«Галя растрёпанная, рыдая, бежит с лестницы... Выяснилось, что он позвал ее на репетицию и начал приставать. Покарябал ей грудь, порвал платье, Галя еле вырвалась… Я еще тогда хотел его отлупить», — делился Никоненко с Колобаевым.

Актер об СВО


Сергей Никоненко (Фото: скриншот д/ф «Простой непростой Сергей Никоненко» ТК Культура)

После событий февраля 2022 Сергей Никоненко не просто выразил свою поддержку СВО, но и сообщил, что считал её необходимой с 2014 года, когда Украина начала наносить удары по Донбассу.

С началом специальной военной операции он не остался безучастным и оказывает поддержку российским военнослужащим, в том числе выступает с концертами в районах, близких к линии фронта.

Также стоит отметить, что Никоненко не стесняется высказываться про артистов, покинувших Россию в трудные времена.

«Те актеры, которые уехали из России, — это гнилушки. Иначе и не скажешь. Россия-то без них проживет. А вот они Россию потеряли навсегда», — цитирует артиста aif.ru.

«Убийца»: Сергей Никоненко отказался приглашать в свой спектакль Михаила Ефремова
«Убийца»: Сергей Никоненко отказался приглашать в свой спектакль Михаила Ефремова

Как сейчас живет артист?


С 2014 года Никоненко является президентом Гильдии актёров кино России. Его вклад в общественную и культурную жизнь страны отмечен множеством наград, среди которых ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орден Александра Невского, орден Почёта и другие.

Несмотря на свои годы, Сергей Никоненко продолжает активно работать в кино и на телевидении. В последнее время его можно было увидеть в таких проектах, как «Годунов», «Доктор Рихтер», «Крымский мост. Сделано с любовью!» и «Мятеж». В 2024 году он стал частью актёрского состава сериала «Склифосовский», который выходит на телеканале «Россия-1».

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