ВКС России начали применять в зоне СВО авиабомбы с новым модулем «Комета», публикуются кадры

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Воздушно-космические силы России начали использовать в зоне специальной военной операции (СВО) авиабомбы с модернизированным модулем «Комета», обеспечивающим защиту от радиоэлектронных помех и повышающим точность поражения целей. Об написали в Telegram-канале Fighterbomber, публикуя кадры, подтверждающие информацию.
Система «Комета», разработанная ВНИИРТ «Прогресс» в Москве, позволяет боеприпасам принимать сигналы GPS и ГЛОНАСС даже в условиях активного противодействия РЭБ противника.
По данным канала, первые результаты применения новых бомб на всех направлениях фронта оцениваются как высокоэффективные. Авторы публикации отметили, что массовое производство таких боеприпасов способно кардинально изменить ситуацию на линии соприкосновения с противником за несколько месяцев.
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По данным канала, первые результаты применения новых бомб на всех направлениях фронта оцениваются как высокоэффективные. Авторы публикации отметили, что массовое производство таких боеприпасов способно кардинально изменить ситуацию на линии соприкосновения с противником за несколько месяцев.
«Научившись их производить сотнями в день, можно буквально за пару месяцев перерисовать границу Украины радикально. (...) Действовать надо быстро, массово и умно. Это в комплексе конечно очень сложно, но надо попробовать», — отметили в Telegram-канале.Читайте также:
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Мария Моисеева