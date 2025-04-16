В СМИ появилась информация о том, что Одесса может стать частью России

В Сумах проходило мероприятие с участием высокопоставленных военных ВСУ и стран Запада, по этому месту и был нанесён удар 13 апреля. Об этом посол России в Швеции Сергей Беляев заявил в беседе в МИД Швеции, передаёт ТАСС.