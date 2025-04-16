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Одесса может войти в состав России, а Вашингтон не станет этому препятствовать. Об этом пишут обозреватели норвежского сайта Steigan.
«Дональд Трамп пока не уточнял контуры мирного соглашения на местах, и он охотно согласится с таким решением, если сочтет, что получит причитающуюся компенсацию в других областях», — говорится в статье.
При этом автор считает, что руководства стран Европы не смогут помешать такому решению американского президента.
Отмечается, что вхождение Одессы в состав России сделает военное и торговое судоходство в Черном море безопаснее.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис сообщал, что большая часть одесситов не хочет идти воевать, что говорит об их вероятной приверженности России.
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Элина Позднякова