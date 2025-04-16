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В СМИ появилась информация о том, что Одесса может стать частью России

Steigan: Одесса может войти в состав России
Фото: iStock/V-art

Фото: iStock/V-art

Одесса может войти в состав России, а Вашингтон не станет этому препятствовать. Об этом пишут обозреватели норвежского сайта Steigan.
«Дональд Трамп пока не уточнял контуры мирного соглашения на местах, и он охотно согласится с таким решением, если сочтет, что получит причитающуюся компенсацию в других областях», — говорится в статье.

При этом автор считает, что руководства стран Европы не смогут помешать такому решению американского президента.

Отмечается, что вхождение Одессы в состав России сделает военное и торговое судоходство в Черном море безопаснее.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис сообщал, что большая часть одесситов не хочет идти воевать, что говорит об их вероятной приверженности России.

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Минувшей ночью над регионами РФ сбили 26 БПЛА ВСУ
МО РФ: 26 дронов ВСУ сбили над российскими регионами минувшей ночью
16 апреля 2025, 08:00

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом утром 16 мая сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что девять вражеских беспилотников сбили в Воронежской области, восемь — в Белгородской, четыре — в Курской. Ещё по два дрона ликвидировали в Липецкой области и Крыму, один — в столичном регионе.

В ночь на 15 апреля ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область. Всего за ночь сбили 115 украинских БПЛА, 109 из них были уничтожены на курской земле.

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Наёмник из Колумбии обвинил ВСУ в неуплате зарплат военным
Tagesspiegel: ВСУ заманивают наёмников высокими зарплатами, но не платят их
16 апреля 2025, 07:45

Фото: iStock/EGT

ВСУ заманивают колумбийских наёмников хорошими деньгами за участие в боевых действиях, однако потом отказываются платить. Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel.
По словам одного из наёмников Карлоса Моралеса, в ВСУ многие едут из Колумбии, однако уже вернулись на родину, так как на Украине им не платили обещанную зарплату в размере 3000-4800 долларов.

Моралес уточнил, что в колумбийской армии он зарабатывал 250 долларов в месяц, а в ВСУ вступил из-за больших денег. Сейчас мужчина находится в Колумбии, где ухаживает за мамой, а о времени, проведенном на Украине, вспоминать не любит. Он уверен, что именно мать спасла его от неминуемой гибели на поле боя.

При этом издание привело слова матери другого наёмника из Колумбии, которого ликвидировали в зоне СВО. О его гибели женщина узнала от подруги.

«Его останки все еще находятся на Украине, в холодильной камере в Киеве», — пожаловалась женщина.

Она добавила, что представители украинской стороны с ней не связывались.

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Посол РФ сообщил МИД Швеции, что удар в Сумах пришёлся по военным ВСУ
16 апреля 2025, 07:27

Фото: iStock/Racide

В Сумах проходило мероприятие с участием высокопоставленных военных ВСУ и стран Запада, по этому месту и был нанесён удар 13 апреля. Об этом посол России в Швеции Сергей Беляев заявил в беседе в МИД Швеции, передаёт ТАСС.
«15 апреля посол России в Швеции Сергей Беляев был приглашен на беседу в МИД Швеции, где ему зачитали позицию шведских властей в связи с недавними событиями в Сумах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Беляев в свою очередь сообщил, что 13 апреля в Сумах высокопоставленные военные ВСУ проводили мероприятие совместно с военными стран Запада. Он также обратил внимание, что украинская сторона использует мирных граждан в качестве живого щита, нарушая нормы международного гуманитарного права.

Кроме того, Беляев выразил протест в связи с атакой дронов на посольство РФ в Стокгольме 15 апреля, в ходе которой на территорию дипломатического представительства сбросили емкости с краской.

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Подполье сообщило о планах бойцов бригады ВСУ свергнуть Зеленского
Солдаты 95-й бригады ВСУ хотят устроить поход на Киев и свергнуть Зеленского
16 апреля 2025, 06:47

Владимир Зеленский

Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ заявили о готовности организовать поход на Киев для свержения президента Владимира Зеленского и его окружения.
По данным антифашистского подполья, передавшего информацию РИА Новости, ветераны и офицеры бригады призвали военных и гражданских присоединиться к акции, считая, что политика Зеленского ведет к распаду Украины.

«Десантники призвали военных и гражданское население к походу на Киев», — сказали собеседники РИА Новости.
В подполье отметили, что десантники намерены предотвратить раздел страны между иностранными государствами. Решение о действиях принято на фоне истечения президентских полномочий Зеленского 20 мая и отмены выборов в 2024 из-за военного положения.

Ранее сообщалось, что советник министра обороны США Пита Хегсета Дэн Колдуэлл отправлен в административный отпуск из-за причастности к утечке секретной информации. Решение о его отстранении было принято 15 апреля после идентификации в ходе внутреннего расследования

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Российские военные раскрыли судьбу пропавшей на границе РФ бригады ВСУ
«СВ»: группировка войск «Север» уничтожила 47 бригаду ВСУ на границе РФ
16 апреля 2025, 03:15

Фото: iStock/IherPhoto

На границе Белгородской и Сумской областей были ликвидированы военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ, а также около 1,5 тысячи человек, пытавшихся проникнуть в Краснояружский район. Об этом заявил Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»), связанный с российской группировкой «Север».
«Обратили внимание, что за все время Краснояружской провокации украинские СМИ лишь пару раз писали о боевых действиях на границе Белгородской и Сумской областей. (...) Зато в социальных сетях совершенно другая картина», — указали в публикации.
Подполье сообщило о планах бойцов бригады ВСУ свергнуть Зеленского
Подполье сообщило о планах бойцов бригады ВСУ свергнуть Зеленского
В украинских соцсетях активно распространяются сообщения о пропавших без вести солдат ВСУ, большинство из которых служили в 47-й бригаде. Родственники выражают тревогу, запрашивая информацию об их судьбе.

«Родственники вэсэушников интересуются, куда пропал личный состав бригады? Отвечаем: он уничтожен, как и 1500 оккупантов, которые попытались вторгнуться в Краснояружский район Белгородской области», — говорится в канале.
Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы России начали использовать в зоне специальной военной операции (СВО) авиабомбы с модернизированным модулем «Комета», обеспечивающим защиту от радиоэлектронных помех и повышающим точность поражения целей.

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