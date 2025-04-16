Российские военные раскрыли судьбу пропавшей на границе РФ бригады ВСУ

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На границе Белгородской и Сумской областей были ликвидированы военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ, а также около 1,5 тысячи человек, пытавшихся проникнуть в Краснояружский район. Об этом заявил Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»), связанный с российской группировкой «Север».
«Обратили внимание, что за все время Краснояружской провокации украинские СМИ лишь пару раз писали о боевых действиях на границе Белгородской и Сумской областей. (...) Зато в социальных сетях совершенно другая картина», — указали в публикации.В украинских соцсетях активно распространяются сообщения о пропавших без вести солдат ВСУ, большинство из которых служили в 47-й бригаде. Родственники выражают тревогу, запрашивая информацию об их судьбе.
«Родственники вэсэушников интересуются, куда пропал личный состав бригады? Отвечаем: он уничтожен, как и 1500 оккупантов, которые попытались вторгнуться в Краснояружский район Белгородской области», — говорится в канале.Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы России начали использовать в зоне специальной военной операции (СВО) авиабомбы с модернизированным модулем «Комета», обеспечивающим защиту от радиоэлектронных помех и повышающим точность поражения целей.
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