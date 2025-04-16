Российские военные раскрыли судьбу пропавшей на границе РФ бригады ВСУ

На границе Белгородской и Сумской областей были ликвидированы военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ, а также около 1,5 тысячи человек, пытавшихся проникнуть в Краснояружский район. Об этом заявил Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»), связанный с российской группировкой «Север».