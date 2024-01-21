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Астафьев: Группировка «Юг» отразила четыре атаки штурмовых групп ВСУ

21 января 2024, 05:27
Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Подразделения группировки Вооружённых Сил России «Юг» отразили четыре атаки штурмовых групп украинских войск. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Он отметил, что артиллерийскими ударами было нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часов Яра. По словам Астафьева, противник потерял ранеными и убитыми на донецком направлении СВО в общей сложности до 320 военнослужащих.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью спецоперации глава России назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны Киева.

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#вооружённые силы рф
#всу
#сво
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МО Украины и посольство США провели первую проверку переданного Киеву оружия
21 января 2024, 02:12

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Служба внутреннего аудита Минобороны Украины, представители ВСУ и сотрудники отдела оборонного сотрудничества посольства США провели первую совместную проверку переданного Киеву оружия. Инспекция прошла в одной из воинских частей, сообщило украинское военное ведомство.
Проверялись, в частности, серийные номера, техническое состояние и условия хранения вооружения. Продолжается «обработка информации». Как утверждает министерство обороны Украины, у представителей американской дипломатической миссии не было замечаний во время проведения проверки. Отмечается, что совместные инспекции будут продолжены.

Напомним, что на прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США намерены обеспечить большую подотчетность поставляемого Киеву оружия. До этого издание The New York Times со ссылкой на доклад генерального инспектора Пентагона сообщило, что американские чиновники недостаточно контролировали военную помощь Украине, из-за чего сложно говорить о ее использовании по назначению. Речь идет, в частности, о переносных ракетных комплексах, дронах-камикадзе и приборах ночного видения на сумму более $1 млрд.

В докладе инспектора говорилось о том, что представители Пентагона и дипломаты в США и Европе не смогли чётко и правильно отчитаться о порядка 40 тысячах единиц вооружения. По закону они должны были внимательно следить за ним. При этом в документе не приводились конкретные примеры неправильного применения оружия, переданного Украине.

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#украина
#сша
#оружие
#поставки
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В Госдуме объяснили, зачем Украина запугивает Запад угрозой от России
Депутат Нилов: для получения новой помощи Киев пугает Запад угрозой от РФ
20 января 2024, 20:38

Фото: iStock/ciud

Украинские власти, стремясь получить новую помощь, запугивают Запад якобы имеющейся угрозой от России. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о возможном расширении зоны конфликта. По его словам, это произойдет, если западные союзники не предоставят Украине новое вооружение и финансирование.

Новиков отметил, что такими заявлениями киевские власти стремятся убедить союзников продолжать вкладываться с украинскую армию. Такие действия объясняются явно неудавшимся контрнаступлением ВСУ и превосходством России, которая продолжает демилитаризировать, денацифицировать Украину и защищать освобождённые территории.

Также Новиков подчеркнул, что на Украине заметно беспокойство падением интереса к стране со стороны западных стран. Они, в свою в очередь, заинтересованы во внутренних делах, поскольку в целом ряде государств ожидается проведение выборов.

Чтобы вернуть к себе внимание союзников, киевские власти решили напугать Запад якобы нарастающей угрозой со стороны России. Они заявляют, что российская армия может дойти до прибалтийских государств, Польши и двинуться дальше в Европу.

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#украина
#россия
#евросоюз
#сша
#помощь
#финансирование
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Боец ММА Дацик ранен в зоне СВО
20 января 2024, 19:38

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Российского бойца смешанного стиля 43-летнего Вячеслава Дацики ранили в зоне СВО во время выполнения боевой задачи.
Об этом рассказал боец ММА Никита Ворожбитов в Telegram-канале. На фото Дацик находится в больнице с рваной раной руки.

«Дацик получил ранение в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО. Кто бы что ни болтал, Слава берет и делает», - написал Ворожбитов.
В сентябре Дацик рассказал, что находится в зоне СВО. В смешанных единоборствах он одержал семь побед (3 - нокаутом). Восемь раз потерпел поражение. В августе боец победил нокаутом экс-представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке, который проходил в Москве.

Ранее сообщалось, что бригада скорой помощи попала под украинский обстрел в Горловке. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Машина скорой следовала на вызов для оказания помощи раненным при обстреле Горловке в ДНР. Однако медики сами оказались в эпицентре украинского обстрела. В результате была ранена фельдшер. Она также получила акубаротравму, то есть повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука разрыва снаряда.

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#сво
#происшествие
#спортсмены
#новости
#врачи
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Скорая помощь попала под обстрел ВСУ в Горловке, если пострадавшие
Минздрав: бригада скорой помощи попала под обстрел в Горловке, ранена фельдшер
20 января 2024, 18:53

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Бригада скорой помощи попала под украинский обстрел в Горловке. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Машина скорой следовала на вызов для оказания помощи раненным при обстреле Горловке в ДНР. Однако медики сами оказались в эпицентре украинского обстрела.

В результате была ранена фельдшер. Она также получила акубаротравму, то есть повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука разрыва снаряда.

Напомним, что это не первый такой случай. 12 января бригада скорой помощи также попала под обстрел в Горловке. Тогда погибла фельдшер.

В Минздраве заявили, что медработники, несмотря на имеющуюся угрозу жизни, продолжают оказывать помощь нуждающимся.

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#днр
#обстрел
#всу
#скорая помощь
#пострадавшие
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В Белгородской области украинский БПЛА повредил линию газоснабжения
20 января 2024, 18:04

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Окраину села Новостроевка-Вторая в Белгородской области атаковали беспилотником ВСУ.
Об этом сообщил Вячеслав Гладков, губернаторБелгородской области в Telegram.

«После падения (дрона-камикадзе) с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения», — сказано в сообщении.
По данным Гладкова, никто не пострадал. На месте падения беспилотника работают аварийные и оперативные службы.

Известно, что украинские военные возобновили попытки переправы на левый берег Днепра после таяния снега. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что за минувшие сутки солдаты ВСУ не вели активных боевых действий, отдав предпочтение удержанию позиций в районе Крынок. При этом, они возобновили попытки доставки снарядов и переброски десанта на лодках на левый берег реки.

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#всу
#украина
#белгород
#новости
#газ
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ВСУ возобновили попытки переправы через Днепр
Сальдо: ВСУ после таяния снега возобновили попытки переправы через Днепр
20 января 2024, 17:23

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские военные возобновили попытки переправы на левый берег Днепра после таяния снега. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он подчеркнул, что за минувшие сутки солдаты ВСУ не вели активных боевых действий, отдав предпочтение удержанию позиций в районе Крынок. При этом, они возобновили попытки доставки снарядов и переброски десанта на лодках на левый берег реки.

Чтобы не допустить переброски вооружения и войск, российские военные группировки войск «Днепр» наносили удары всеми имеющимися огневыми средствами.

Ранее стало известно, что самой сложной для перехвата украинской ракетой стала Storm Shadow. Об этом рассказал оператор зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» с позывным Стаф.

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#всу
#вс рф
#херсонская область
#владимир сальдо
#спецоперация
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Во время обстрела Горловки кассетными снарядами погиб человек
20 января 2024, 16:20

Фото: iStock/gorodenkoff

Один человек скончался в результате ночного обстрела Горловки кассетными снарядами со стороны ВСУ.
Мэр города Иван Приходько в Telegram-канале сообщил о гибели одного человека в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ, который начался ночью.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России за неделю с 13 по 19 января отразили 25 атак ВСУ на Купянском направлении. Потери украинской армии на этом участке линии боевого соприкосновения составили до 560 военнослужащих и десять танков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Как рассказал официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, на отдельных участках переднего края под Купянском российские войска улучшили своё положение. Атаки штурмовых групп 32-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Синьковка, Песчаное и Табаевка Харьковской области были успешно отражены, противник отступил с потерями.

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#всу
#украина
#новости
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В Киеве оценили интенсивность боёв между ВСУ и ВС РФ
Подоляк: интенсивность боёв ВС РФ и ВСУ не идёт на убыль зимой
20 января 2024, 15:51

Фото: iStock/zabelin

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что обстановка на линии соприкосновения с ВС РФ остаётся сложной. Об этом он рассказал в интервью газете Bild.
Он подчеркнул, что интенсивность боевых действий не снижается, несмотря на зимнее время.

Подоляк выразил надежду на то, что западные союзники, в первую очередь в лице Германии, предоставят Украине новую партию вооружения в максимальном объёме. В частности, речь идёт о предоставлении крылатых ракет Taurus.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак упрекнул Запад в недостаточных поставках вооружения Киеву.

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#вс рф
#всу
#спецоперация
#военные
#вооружение
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Стало известно о самой сложной для перехвата ракете ВСУ
Оператор ЗРК «Тор»: Storm Shadow является сложнейшей для перехвата ракетой ВСУ
20 января 2024, 15:39

Фото: РИА Новости/Артур Шайхутдинов

Поставленные Украине крылатые ракеты Storm Shadow (SCALP) являются самыми сложными целями для перехвата. Об этом РИА Новости рассказал оператор зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» с позывным Стаф.
По его словам, перехватить эти ракеты, которыми вооружают украинские бомбардировщики Су-24, довольно сложно. Они начинают отображаться на экране радара не сразу, поэтому остаётся мало времени на реагирование. Однако российские военные придумали несколько хитростей для борьбы с ними.

Отмечается, что эти ракеты следуют к цели на довольно низких высотах, поэтому их не видят дальнобойные ЗРК. Перехватить их можно лишь на конечном участке траектории, когда она чуть поднимается для захода на цель.

Ракеты Storm Shadow (SCALP) способны развивать скорость до 1000 километров в час, а их дальность составляет 300 километров.

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#украина
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#спецоперация
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