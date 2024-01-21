Астафьев: Группировка «Юг» отразила четыре атаки штурмовых групп ВСУ

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Подразделения группировки Вооружённых Сил России «Юг» отразили четыре атаки штурмовых групп украинских войск. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью спецоперации глава России назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны Киева.
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