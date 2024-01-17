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Больницы Харькова переполнены ранеными военнослужащими Вооружённых сил Украины (ВСУ) из-за больших потерь на купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник в городских оперативных службах.
По его словам, раненые солдаты ВСУ доставляются в гражданские больницы, где многие лежат в коридорах из-за нехватки мест в палатах.
Ранее российское Минобороны сообщило о потерях украинской армии на купянском направлении СВО: до 160 человек за сутки и более 585 человек за прошлую неделю.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев