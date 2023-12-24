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Вооружённые силы РФ в течение последних суток сбили на донецком направлении 10 беспилотников ВСУ в районе Горловки, Марьинки и Победы в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.
Кроме того, по его словам, подразделения группировки отразили 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике Вооружённых сил Украины в районах населенных пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка в ДНР.
Согласно статистике Минобороны России, на донецком направлении за минувшие сутки украинская армия потеряла около 200 солдат, четыре танка, в том числе немецкий Leopard-2, три автомобиля и боевую машину пехоты Bradley производства США. В российском военном ведомстве также добавили, что за неделю украинские войска потеряли на Донецком направлении более 1 610 бойцов. Российскими военными были уничтожены три танка, 17 БМП, пусковая установка HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Согласно статистике Минобороны России, на донецком направлении за минувшие сутки украинская армия потеряла около 200 солдат, четыре танка, в том числе немецкий Leopard-2, три автомобиля и боевую машину пехоты Bradley производства США. В российском военном ведомстве также добавили, что за неделю украинские войска потеряли на Донецком направлении более 1 610 бойцов. Российскими военными были уничтожены три танка, 17 БМП, пусковая установка HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.
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Артем Путинцев