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Минобороны РФ сообщило об отражении 11 атак ВСУ на донецком направлении

23 декабря 2023, 14:26
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Российские военные отразили 11 атак ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что подразделение «Южной» группировки войск вместе с авиацией и артиллерией отразили 11 атак, совершённых украинскими военными. Также в результате отражения атаки была поражена живая сила и техника ВСУ.

Согласно статистике ведомства, на донецком направлении за минувшие сутки украинская армия потеряла около 200 солдат, четыре танка, в том числе немецкий Leopard-2, три автомобиля и боевую машину пехоты Bradley производства США.


Ранее Минобороны РФ сообщало, что экипажи кораблей Черноморского флота провели учения по отражении атак вражеских беспилотников.

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#минобороны рф
#вс рф
#всу
#атака
#спецоперация
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Командир ВСУ Самовар прогнозирует начало тотальной мобилизации
23 декабря 2023, 14:11

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Конфликт между Украиной и РФ закончится переговорами, но пока украинским гражданам стоит приготовиться к тотальной мобилизации.
Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» рассказал начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар.

По его мнению, РФ превосходит Украину по своему мобилизационному потенциалу, а также количеству ресурсов. Если российская экономика и дальше продолжит переход на «военные рельсы», то российская сторона может одержать победу над Украиной.

По словам Самовара, в будущем году ситуация на поле боя станет более тяжёлой по сравнению с прошлыми годами. На этом фоне командир ВСУ призывает украинцев готовиться к тяжелой зиме, а, возможно, и тотальной мобилизации в стране.

«Я считаю, что это противостояние закончится, и как любой конфликт в мире, переговорами. Но у нас на них должны быть сильные позиции», — сказал Самовар.
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#украина
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Стало известно, почему Зеленский откажется от переговоров
The Nation: Зеленский не согласится на переговоры из-за националистов
23 декабря 2023, 13:58

Фото: Сайт Кремля

У Украины почти нет шансов победить в конфликте с Россией, поэтому США должны заставить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры.
Об этом пишет издание The Nation.

«Администрации Джо Байдена придется считаться с реальностью: десятки миллиардов военной помощи в лучшем случае привели к тупиковой ситуации», —сказано в публикации.
В статье говорится, что оружие, поставляемое Украине Западом, не приносит результатов, но Вашингтон и Киев уже по традиции требуют всё больше средств. По мнению автора, США обязаны заставить президента Владимира Зеленского согласиться на переговоры.

«Зеленский сам политически не может этого сделать из-за националистических демонстраций или возможного переворота. Более важный и до сих пор без ответа вопрос заключается в том, на каких условиях правительства могут принять соглашение о прекращении огня, но единственный способ выяснить это — провести переговоры», —пишет The Nation.
Ранее сообщалось, что, выступая на пресс-конференции глава Украины Владимир Зеленский зашифровал в своей речи послание для российского лидера Владимира Путина о том, что Киев не будет вступать в НАТО, об этом заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала «Да, это так».

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#всу
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В Курской области во время обстрела ВСУ погиб человек
23 декабря 2023, 13:17

Фото: istockphoto/Standart

ВСУ обстреляли из артиллерии посёлок Алексеевка Курской области.
Mash пишет, что обстрел начался в 11 часов утра. Местные насчитали примерно 40 прилётов. Один из снарядов попал в жилой дом и убил местного жителя.

Зафиксированы повреждения частных владений, социальных объектов, административных зданий и ЛЭП.

Ранее сообщалось, что ВСУ ночью нанесли удары ракетами по школе и детсаду в Каланчакском районе Херсонской области.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

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#курская область
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В Херсонской области ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду
23 декабря 2023, 12:18

Фото: istockphoto/runna10

ВСУ ночью нанесли удары ракетами по школе и детсаду в Каланчакском районе Херсонской области.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«Сегодня ночью ВСУ нанесли ракетные удары сразу по двум образовательным учреждениям области. Это школа и детсад поселка
Максима Горького в Каланчакском районе», - сообщил Алексеенко.
Школа и детский сад принимали детей из трех соседних сел. Ночью там никого не было. Ранения получил охранник. Сейчас он проходит лечение в больнице.

Здание школы получило сильные повреждения. До детского сада ракеты не долетели всего несколько метров. Выбило окна и двери.

Алексеенко обещал оперативно, за каникулы, запустить неработающую школу в соседнем селе. Туда организуют подвоз всех 135 детей, которые учились в школе, и учителей. Отопление в школе уже запущено. Во время каникул проверят инженерные системы.

В детский сад продолжат ходить 10 детей. Окна застеклят, двери вставят в детском учреждении в ближайшее время.

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#херсонская область
#всу
#украина
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В Севастополе Черноморский флот провел учения по ликвидации вражеских дронов
23 декабря 2023, 11:27

Фото: istockphoto/Irina Kononova

Экипажи кораблей Черноморского флота провел отработку действий при отражении атак беспилотников противника на Севастополь.
Об этом сообщает Минобороны РФ. В сообщении ведомства сказано, что на кораблях ЧФ проведи учение по прикрытию пункта базирования кораблей и гражданских объектов Севастополя.

Во время тренировки военные отрабатывали действия по поиску, обнаружению и ликвидации вражеских дронов. Комплекс действий проводился техническими средствами и зенитным вооружением кораблей. Применялось стрелковое оружие и переносные зенитно-ракетные комплексы.

С начала СВО города Крыма регулярно подверглись атакам украинских беспилотников. 15 декабря над полуостровом за 2 часа было уничтожено 26 дронов.

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#украина
#севастополь
#новости
#учения
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Эстония планирует выдать Киеву украинцев призывного возраста
23 декабря 2023, 10:49

Фото: iStock/diegograndi

Эстония, возможно, займётся поиском и выдачей Украине граждан, которые попадают под мобилизацию на Украине.
Об этом сообщил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

«В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходят на работу, имеют место жительство в Эстонии», — говорит министр Ляэнеметс. Его слова передаёт эстонское национальное телерадиовещание (ERR).
Но официального запроса от Украины пока не поступало. При этом МВД Эстонии не единожды обращалось к послу и министру внутренних дел, прося уведомить о беженцах, находящихся в стране.

В данный момент между Киевом и Таллином планируется заключить соглашение, потому как высылать на родину по закону возможно только в том случае, если человек привлечен к уголовной ответственности.

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#политика
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ОБСЕ не поддерживает контакт с Киевом по вопросу о списке «погибших» в Буче
23 декабря 2023, 09:27

Фото: istockphoto/Konoplytska

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) сообщило, что не поддерживает контакт с украинскими властями по вопросу о списке «погибших» в Буче.
«Хотя мы не находимся в контакте с властями Украины по этому вопросу, мы понимаем, что украинские власти собирают доказательства преступлений, совершенных в Буче и других местах в Киевской области», —заявили в ОБСЕ, пишет РИА Новости.
В бюро предполагают, что проводить расследование должна Россия.

В октябре официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сказал, что у него нет информации о том, почему Украина до сих пор не передала России список жертв провокации в Буче.

Ранее сообщалось, что передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году сопровождалась рекордным числом нарушений законодательства и правового нигилизма, рассказал РИА Новости спикер парламента полуострова Владимир Константинов, выразив сожаление, что эта процедура не была оформлена по закону.

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#сво
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Шмыгаль сообщил о первом праздновании Рождества на Украине 25 декабря
23 декабря 2023, 09:02

Фото: istockphoto/Iuliia Zavalishina

Украина в этом году в первый раз официально отпразднует Рождество вместе с католиками. Празднование по юлианскому календарю отменили.
При этом праздник не подразумевает выходной день. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, для всех органов власти и госучреждений сейчас в стране действует военное положение. 25 декабря станет обычным рабочим днём. Но Шмыгаль дал обещание, что после окончания конфликта, Рождество станет официальным праздничным и выходным днём.

При этом представители бизнеса может объявлять выходной в Рождество по своему усмотрению.

Сообщается, что на Украине начались гонения на Деда Мороза. В западной части Украины задержанным в костюме Деда Мороза грозит штраф в 20 тысяч гривен и сопровождение в военкомат.

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#украина
#рождество
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#сво
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В Германии украинцы оказались в холодном подвале после скандала в магазине
«Страна.ua»: полиция ФРГ отправила украинцев в подвал после скандала в магазине
23 декабря 2023, 08:16

nze Furlan / psgtproductions

Немецкая полиция поместила группу украинцев в холодный подвал после скандала, который произошёл якобы из-за фальшивых денег.
Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на одного из пострадавших.

Мужчина по имени Николай сообщил об инциденте в городе Метцинген. Он попал в него вместе со своей женой и друзьями. С его слов, компания вступила в перепалку с продавцом одного из магазинов, заявившем, что их деньги «какие-то не такие». Потом купюры передали в банк на проверку.

Николай рассказывает, что после этого внезапно появилось около 15 полицейских. Они «заломали» украинцев, надели наручники и увезли в участок для выяснения обстоятельств. Задержанных привели в подвальное помещение, раздели до трусов, а также сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. По словам пострадавшего, ночевать им пришлось в холодном помещении, «где на полу просто бросили матрац и выдали тонкую простынку».

Полицейские вызвали украинцам, которые требовали переводчика, русскоговорящую женщину, а вот просьбу связаться с адвокатом и консульством в полиции проигнорировали.

На следующий день полицейские сообщили, что с купюрами всё в порядке, они нефальшивые.

«В целом относились к нам как к террористам. Такого хамства и произвола я давно не встречал», —говорит Николай.
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#украина
#сво
#всу
#беженцы
#германия
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