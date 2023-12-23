Минобороны РФ сообщило об отражении 11 атак ВСУ на донецком направлении

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Российские военные отразили 11 атак ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что подразделение «Южной» группировки войск вместе с авиацией и артиллерией отразили 11 атак, совершённых украинскими военными. Также в результате отражения атаки была поражена живая сила и техника ВСУ.
Согласно статистике ведомства, на донецком направлении за минувшие сутки украинская армия потеряла около 200 солдат, четыре танка, в том числе немецкий Leopard-2, три автомобиля и боевую машину пехоты Bradley производства США.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что экипажи кораблей Черноморского флота провели учения по отражении атак вражеских беспилотников.
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Согласно статистике ведомства, на донецком направлении за минувшие сутки украинская армия потеряла около 200 солдат, четыре танка, в том числе немецкий Leopard-2, три автомобиля и боевую машину пехоты Bradley производства США.
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Анастасия Чинкова