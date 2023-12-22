Российские военные отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении

Фото: iStock/Olena_Z
За последние сутки подразделения «Южной» группировки войск на донецком направлении справились с 17 атаками со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), подтвердил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев в телеграм-канале Минобороны.
В результате действий, ВСУ понесли ущерб: была захвачена британская самоходная артиллерийская установка (САУ) AS-90, а также трое САУ «Акация», две САУ «Гвоздика» и гаубица Д-20. Кроме того, была уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Читайте также:
В Киеве раздались взрывы
Под Бердянском ПВО сбили два дрона ВСУ, третий упал
Российские военные уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком
Артем Кузьмин