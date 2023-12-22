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Российские военные отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении

Вооруженные силы России за сутки отбили 17 атак ВСУ на донецком направлении
22 декабря 2023, 03:58
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

За последние сутки подразделения «Южной» группировки войск на донецком направлении справились с 17 атаками со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), подтвердил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев в телеграм-канале Минобороны.

Силы группировки успешно отразили атаки в районах Богдановки, Белой Горы, Артемово и Георгиевки, нанеся противнику значительные потери в живой силе и технике. Общее число потерь украинских войск на данном направлении достигло до 210 бойцов.

В результате действий, ВСУ понесли ущерб: была захвачена британская самоходная артиллерийская установка (САУ) AS-90, а также трое САУ «Акация», две САУ «Гвоздика» и гаубица Д-20. Кроме того, была уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

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На Украине демонтировали советскую символику с братских могил
В Ивано-Франковске демонтировали советскую символику с братских могил
22 декабря 2023, 01:51

Фото: iStock/alzay

Канал Telegram «Деколонизация. Украина» сообщил об удалении советской символики с братских могил Красной армии в Ивано-Франковске, Украина.
Отмечается, что изображение советского солдата было демонтировано, также сняты доски с именами Героев Советского Союза. Кроме того, в городе убрали Вечный огонь в форме звезды возле железнодорожного вокзала.

Ранее, как сообщали источники, два памятника советским солдатам были демонтированы в Львовской области Украины — в селах Грушатичи и Миженец Самборского района. Также ранее было демонтировано еще три аналогичных памятника в регионе.

Закон о декоммунизации, действующий на Украине с мая 2015 года, запрещает использование советской символики, осуждает коммунистический режим СССР и предписывает открытие архивов советских спецслужб.

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В Киеве раздались взрывы
УНИАН: в Киеве прозвучала серия взрывов
22 декабря 2023, 01:33

Фото: iStock/RamonCast

Украинское агентство УНИАН сообщает о серии взрывов, произошедших в Киеве. В связи с этим в столице объявлена воздушная тревога.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги также прозвучал в нескольких областях, включая Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую, Винницкую, Хмельницкую и Одесскую.

Мэр Киева, Виталий Кличко, заявил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в своем Telegram-канале.

Ранее взрывы прогремели в Харькове, а затем были услышаны в городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины.

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В Курской области сбили украинский беспилотник
Минобороны заявило, что ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
21 декабря 2023, 23:51

Фото: iStock/Naypong

Министерство обороны России подтвердило уничтожение беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Курской области.
По данным ведомства, дрон типа самолета был сбит около 22:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны.

Перед этим 16 декабря ВСУ обстреляли село Олешня в Суджанском районе Курской области. Информацию об этом подтвердил губернатор Роман Старовойт.

В результате атаки пострадали двое местных жителей, мужчина и женщина, получившие ранения в результате попадания снаряда в жилой дом. Оба пострадавших были оперативно доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

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Сальдо: Российские силы ПВО сбили ракету ATACMS над Азовским морем
21 декабря 2023, 21:35

Фото: iStock/vadimrysev

Российские силы ПВО сбили запущенную Украиной ракету ATACMS над Азовским морем, об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
«Сегодня над акваторией Азовского моря была сбита ракета ATACMS, летевшая в сторону Крымского моста. Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно. Очередная провокация киевского режима сорвана», — прокомментировал ситуацию Сальдо.

20 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлёте к Белгороду был сбит украинский беспилотник. Украинский дрон удалось ликвидировать с помощью средств противовоздушной обороны. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет.

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«Практически мертва»: В США сделали страшное заявление об украинской нации
Полковник Макгрегор: Украинская нация фактически мертва
21 декабря 2023, 21:09

Фото: iStock/JARAMA

Украинская нация фактически мертва, об этом написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице на своей странице в социальной сети X.
«Украинская нация фактически мертва, она находится в коматозном состоянии», — прокомментировал ситуацию Макгрегор.

По информации эксперта, Украину покинули более 14 миллионов граждан, а ещё более миллиона погибли в результате боевых действий.

Макгрегор напомнил, что российский лидер Владимир Путин сделал всё возможное, чтобы предотвратить конфликт с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом и предотвратить жертвы среди мирного населения. В то же время Запад провоцировал Россию до последнего, заключил бывший сотрудник Пентагона.

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Залужный поддержал проект о мобилизации, но выступил против призыва женщин в ВСУ
21 декабря 2023, 21:04

Фото: iStock/Tomas Ragina

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал готовящийся законопроект о мобилизации, однако выступил против не отвечающих интересам украинских войск пунктов, в особенности, не поддержал женскую мобилизацию. Об этом сообщает «Страна.ua».
Сообщается, что под одобрение Залужного также не попали пункты об установлении четких сроков ротаций военнослужащих и освобождения от военной службы инвалидов 2-й группы. Комментируя пункт о мобилизации женщин в украинские войска, Залужный отметил, что это может привести к массовым отъездам женщин за границу.

Главком ВСУ добавил, что на Украине также нет гарантированного призыва военных.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Бойцы СВО, их семьи и волонтёры стали лауреатами премии «Мы рядом. Доброе дело»
21 декабря 2023, 20:32

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье вручили премию губернатора «Мы рядом. Доброе дело». Во время торжественной церемонии Андрей Воробьёв передал награды семьям бойцов, погибших в ходе специальной военной операции.
«Сегодня я здесь для того, чтобы от имени президента вручить, к сожалению, посмертно, две звезды Героя нашим бойцам 45-й бригады специального назначения. Здесь присутствуют семьи героев. 45-я бригада – единое братство, ребята, которых мы опекаем. В самые первые дни они приняли на себя серьёзный удар и по сей день находятся на передовой. И «Орден Мужества» – тоже, к сожалению, посмертно – хочу вручить добровольцу, герою из отряда БАРС. Мы понимаем, что наша задача – в каждом городе оказывать максимальное внимание и заботу всем семьям. Мы будем очень стараться», – сказал Воробьёв.
Он отметил, что любое время приносит свои вызовы и сложности. Сейчас в истории России наступил период, когда жители не просто сплотились, а стали настоящей семьёй. Наград удостоены те, чьи мужество, сила и героизм не знали границ.



Указом президента за героизм и мужество звание Героя России посмертно присвоили гвардии старшему прапорщику Александру Сычёву. Знак особого отличия и медаль вручили супруге погибшего Ирине Сычёвой.

Постановлением губернатора орденом за доблесть и мужество посмертно наградили рядового Андрея Мирзояна. Награду получила жена погибшего Анна-Мария Коновалова.

Валерий Половинка был командиром отделения группы спецназа 45-й бригады и оператором БПЛА «Ланцет». За ним охотились ВСУ даже после того, как его команду накрыл Himars. Будучи раненым, пытался спасти товарищей. «Золотую Звезду» Героя России посмертно вручили его жене, маме и сестре.

«Есть ещё одна история, она из Наро-Фоминска. Сын ушел на СВО, а отец с первого дня делает всё, чтобы помогать передовой. Он занялся сборкой дронов, а мама Людмила Александровна создала группу, которая тоже делает все необходимое для помощи нашим бойцам. Эту премию я хочу вручить этой семье», — отметил губернатор.
Актёр и режиссёр, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков вручил премию губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело» родственникам погибших участников СВО.
«Я с огромным уважением, любовью и признанием отношусь ко всем тем, кто сегодня выходит на сцену и получает награды за своих родных. Не должно случиться так, чтобы какими-то странными путями, в результате переговоров, хитрости или личной корысти эти жизни, были потеряны без того, чтобы достичь окончательной цели. Компромисса быть не может», – сказал режиссёр.


Сын Натальи Кульневой погиб на СВО, но горе её не сломило. Она стала помогать другим и делиться своим опытом. Сейчас женщина руководит Комитетом семей воинов Отечества. Сегодня – день рождения её сына Николая.

Дмитрий Зерновой в октябре прошлого года отправился в зону боевых действий добровольцем. Командовал штурмовой группой, мотострелковой ротой. Летом погиб, прикрывая товарищей. Посмертно награждён медалью «За отвагу». Зерновой был учителем Федюковской школы в Подольске, посвящал свободное время патриотическому воспитанию ребят.

Виталий Михалакий вместе с женой был волонтёром поискового отряда «ЛизаАлерт». Он погиб на СВО, но жена продолжает собирать гуманитарную помощь, а мама Любовь в свои 90 лет вяжет носки для российских военных.

Одним из лауреатов премии «Мы рядом. Доброе дело» стал Роман Демурчиев – командир 42-й мотострелковой дивизии общевойсковой армии Южного военного округа. Роман держит оборону на ключевом направлении СВО. Вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым премию бойцу вручил военкор Александр Сладков.




К гостям и участникам церемонии вручения премии «Мы рядом. Доброе дело» обратилась официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она призвала помнить о подвиге бойцов СВО и предложила вернуть слову «элита» подлинный смысл.
«Элита – это те люди, которые умеют противостоять злу. Это те люди, которые готовы отдать жизнь за другого. Это те люди, которые готовы прийти на помощь в любой момент», – заявила Захарова.



Вручение премии проводится в Подмосковье в 11-й раз и всегда связано с важными событиями и людьми. В этом году её главными героями стали бойцы спецоперации, их близкие, а также те, кто поддерживает военных. Среди лауреатов – члены семей погибших героев, общественные деятели, волонтёры и сами бойцы, а среди почётных гостей – Михалков, Захарова, Сладков, Герой России, офицер Росгвардии Александр Белоглазов, ветеран спецназа Сергей Лысюк.

Всего за 11 лет лауреатами губернаторской премии стали около 14 тыс человек. Общий призовой фонд превысил 1,5 млрд рублей.

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Над Азовским морем уничтожена украинская ракета
Минобороны РФ: украинская ракета уничтожена над Азовским морем
21 декабря 2023, 17:38

Фото: iStockchameleonseye

Над акваторией Азовского моря средства ПВО сбили украинскую ракету. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 15.00 мск киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что украинская ракета была уничтожена средствами противовоздушной обороны над акваторией Азовского моря.

Накануне вечером в городе Наро-Фоминск Московской области упал беспилотник. По информации СМИ, беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в районе Краснопресненского пруда в Наро-Фоминска. 19 декабря украинский беспилотник был сбит в подмосковном Одинцово. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, вражеский аппарат был уничтожен с помощью дежурных сил ПВО.

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СНБО призвал всех украинцев участвовать в конфликте с Россией
Данилов: в конфликте против России должны участвовать все граждане Украины
21 декабря 2023, 17:36

Фото: iStock/Olena_Z

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что пора заканчивать с отношением к конфликту с Россией как исключительно к делу военных. Об этом Данилов сообщил в эфире украинского телеканала «Рада».
Данилов считает, что участвовать в данном противостоянии должны все граждане государства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что военный конфликт на Украине можно завершить за пять дней, если западные страны прекратят военную помощь. По словам Аксенова, у украинской армии отсутствует всякая перспектива.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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