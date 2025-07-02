«Астраханский душитель» отправился на СВО

02 июля 2025, 09:28

SHOT: осуждённый Ваган Сафарян поехал на СВО, уголовное дело приостановлено

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Ваган Сафарян, известный как «астраханский душитель», подписал контракт и отправился на специальную военную операцию (СВО). Уголовное дело, которое было возбуждено в отношении преступника, приостановлено. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.