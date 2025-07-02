«Астраханский душитель» отправился на СВО
Ваган Сафарян, известный как «астраханский душитель», подписал контракт и отправился на специальную военную операцию (СВО). Уголовное дело, которое было возбуждено в отношении преступника, приостановлено. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Уточняется, что Сафарян будет числиться в подразделении штурмовиков.
Напомним, что убийца приехал в Астрахань в 1993 из Баку, бежав от Первой карабахской войны. Сафарян начал работать таксистом. В 1995 году «астраханский душитель» женился, в 1997-м у него родилась дочь, а в 1998 году он совершил первое убийство: за 45 тысяч рублей задушил 67-летнюю женщину и её 37-летнюю дочь.
Сафарян пробыл в исправительной колонии № 2 в Астрахани 19 лет. В тюрьме он оказался из-за убийства, совершённого в 2004 году. Это было разбойное нападение на человека, перед которым у преступника был карточный долг.
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