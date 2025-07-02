Украинской певице Оле Поляковой могут запретить въезд в Россию

02 июля 2025, 07:04

Оля Полякова (Фото: Instagram* @polyakovamusic)

У украинской певицы и телеведущей Оли Поляковой могут возникнуть трудности с въездом на территорию Российской Федерации. Для отказа существуют основания, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.







«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — объяснил собеседник агентства.