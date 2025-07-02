Украинской певице Оле Поляковой могут запретить въезд в Россию
У украинской певицы и телеведущей Оли Поляковой могут возникнуть трудности с въездом на территорию Российской Федерации. Для отказа существуют основания, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — объяснил собеседник агентства.Оля Полякова, известная по трекам-хитам «#Шлёпки» и «Russian Style», а также по совместным работам с группой «Чай вдвоем» и Людмилой Гурченко, заняла проукраинскую позицию после начала СВО.
Как следует из ее активности в Instagram*, в 2024 году она выступала с концертом перед военнослужащими ВСУ и направляла им гуманитарную помощь. Эти действия и критика спецоперации, вероятно, стали главной причиной возможного отказа для артистки во въезде в РФ.
Ранее сообщалось, что суд на Украине заочно приговорил актера Виталия Гогунского, наиболее известного по роли Кузи в российском ситкоме «Универ», к 12 годам лишения свободы. Суд также постановил лишить Гогунского права занимать должности, связанные с организацией политических мероприятий, и конфисковал все его имущество.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская