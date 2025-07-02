Боевики ВСУ связываются с ВС России для сдачи в плен на сумском направлении

02 июля 2025, 08:22

ТАСС: солдаты ВСУ связываются с ВС РФ для сдачи в плен на сумском направлении

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Солдаты ВСУ связываются с ВС РФ для добровольной сдачи в плен на сумском направлении. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.