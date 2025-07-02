Боевики ВСУ связываются с ВС России для сдачи в плен на сумском направлении
Солдаты ВСУ связываются с ВС РФ для добровольной сдачи в плен на сумском направлении. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Уточняется, что такие случаи единичны, однако все же есть. В основном рядовые боевики ВСУ предпочитают прятаться в подвалах и дожидаться бойцов «Севера» там из-за угрозы со стороны сослуживцев.
Бывают случаи, когда украинские военные выбирались к своим после ожесточенного боя и затем внезапно попадали в списки пропавших без вести. В частности, такое часто фиксировалось в 41-й отдельной механизированной бригаде, пишет ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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