Политолог раскрыл план Зеленского по срыву переговоров с РФ в Стамбуле

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Владимир Зеленский заявил, что будет «лично ждать» президента России Владимира Путина в Стамбуле, чтобы сорвать мирный процесс. Так считает доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Кирилл Коктыш.
«Можно сказать, что он (Зеленский - ред.) делает заявление о том, что Путин обязан присутствовать (в Стамбуле - ред.) ровно для того, чтобы сорвать переговоры, сказать: «О, Путин не приехал, поэтому я удаляюсь, переговоры на этом закрыты»», — сказал Коктыш в беседе с «Газетой.Ru».
Он также выразил мнение, что по решению украинского вопроса сначала будет работать МИД и переговорные группы российских дипломатов. И только уже потом можно будет поднимать вопрос о личном контакте лидеров конфликтующих стран. По словам Коктыша, эта встреча будет эффективна только в случае присутствия президента США Дональда Трампа.
Тем временем политолог Александр Асафов заявил «Известиям», что Зеленский разделяет логику Евросоюза о вечном конфликте с Россией.
«Позиция Зеленского и его окружения показывает, что им не нужно никакое прекращение боевых действий, им не нужен мир. Они связывают свое политическое, да и не только политическое будущее только с постоянным конфликтом, желательно с постоянной эскалацией», — уверен Асафов.
Он считает, что лидер киевского режима совместно с руководством ЕС ищет уловки, чтобы поставить конфликт на паузу, а затем продолжить его с новой силой.
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Элина Позднякова